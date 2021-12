Corpo de jovem de 25 anos sequestrada em Santa Cruz Cabrália é achado

O corpo de uma jovem que estava desaparecida desde o último dia 22, em Santa Cruz Cabrália, foi achado nesta terça-feira (28) pela polícia. Um suspeito pelo crime foi preso e confessou participação. Gabriela Nascimento Lima, de 25 anos, foi sequestrada no dia 22 de novembro e desde então era procurada.

Ontem, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e porções de maconha. Dois suspeitos foram flagrados quando equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) patrulhavam no distrito de Ponto Central. “Um deles tentou atirar contra as equipes, mas foi contido rapidamente. A dupla e os materiais foram encaminhados para a delegacia da cidade”, contou o comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Costa de Souza

De acordo com titular da unidade, delegado Wendel Ferreira Santos, os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Durante depoimento, um deles confessou a participação do assassinato de Gabriela.

“Ele disse que o motivo do crime foi por conta da disputa do tráfico de drogas local. Confessou também que praticou o homicídio com mais dois comparsas, os quais já estamos à procura. Após informar como assassinou a vítima, ele levou as equipes até o bairro de Geraldão, onde estava enterrada a vítima”, diz o delegado.