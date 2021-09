Corpo de jovem desaparecido em Barra do Jacuípe aparece em faixa de areia

O corpo de Henrique Santos de Jesus foi encontrado nesta segunda-feira (7). O jovem de 27 anos estava desaparecido desde que entrou na água da praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O local possui trecho de pororoca - encontro do mar com o rio.

Segundo testemunhas, o jovem se afogou na manhã desta segunda (6), pouco depois de entrar na água teve seu corpo arrastado pela corrente marítima. Em seguida, desapareceu. De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar), houve buscar para resgatar o jovem, sem sucesso.

De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar), o corpo do jovem foi encontrado na faixa de areia onde fica o Condomínio Parque de Jacuípe. Ele foi levado para Departamento de Polícia Técnica, onde passará por perícia.