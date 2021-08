Corpo de jovem que se afogou em Amaralina é encontrado por bombeiros

O corpo do jovem Renan Dias, 24 anos, que tinha se afogado neste domingo (29) à tarde, foi encontrado pelas equipes de busca do Corpo de Bombeiros às 13h30 desta segunda (30) na região do Largo das Baianas, em Amaralina, onde o jovem estudante de farmácia tinha desaparecido depois de entrar no mar na companhia de um amigo para limpar a areia do corpo. Ele, que não sabe nadar, estava no local jogando futebol com os amigos e foi surpreendido pelo agito do mar.

As buscas pelo jovem, que foram acompanhadas de perto por familiares e amigos, começaram às 16h de ontem e varreram o mar de Amaralina e também da região da Pituba, para onde o corpo poderia ter sido deslocado pela correnteza. No entanto, foi exatamente no local onde sumiu que Renan foi encontrado.

Abalado com a situação, Josias Paixão, 54 anos, que é marido da tia do jovem e tinha ele como filho, falou em alívio na hora que o estudante foi encontrado. "Encontraram ele, velho. É um alívio pra gente, precisavam encontrar ele", afirmou.

"Não tenho mais lágrimas"

As últimas 24 horas foram de pura angústia para Simone Bonifácio, 47 anos, mãe do estudante. "Eu não tenho nem mais lágrima pra chorar, tá muito difícil. Tô desesperada! Se eu pudesse, entraria lá pra buscar o corpo do meu filho pra acabar com esse sofrimento, essa angústia. Mas, infelizmente, eu não posso. Só tenho como esperar e ter fé em Deus, que é quem tem segurado nesse dia", contou ela, visivelmente abalada e com olhos avermelhados pelo choro, pouco antes do corpo ser achado.

