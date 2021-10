Corpo de Letieres Leite é cremado em cerimônia restrita a amigos e familiares

Amigos e familiares foram até o Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, em Salvador, durante a tarde desta quinta-feira (28) para prestar homenagens e dar adeus ao músico Letieres Leite, falecido na última quarta (27), aos 61 anos, vítima de insuficiência respiratória depois de testar positivo para covid-19, segundo determinou exame no Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Letieres foi cremado.

Produtor da Orquestra Rumpilezz, Emílio Mwana afirmou que futuramente a Orquestra fará uma homenagem a Letieres para que o público também possa interagir e prestar solidariedade à família e ao legado deixado pelo músico.

A cantora Ivete Sangalo trabalhou com Letieres durante 14 anos e esteve presente na cerimônia, que teve público restrito devido aos protocolos da covid-19.

Nascido em Salvador, Letieres era arranjador, compositor e também instrumentista. Ele comandava a Orkestra Rumpilezz. O artista tinha uma trajetória que vai da música instrumental à MPB, com uma série de parcerias com bandas e artistas contemporâneos a exemplo do BaianaSystem e o rapper Vandal.

Além do elogiado trabalho com a orquestra baiana, ele estava desenvolvido outras experiências, como a do Quinteto Letieres Leite, que explora uma musicalidade mais próxima ao jazz e com o qual ele lançou em 2019 o álbum O Enigma de Lexeu, pela gravadora carioca Rocinante.Pela mesma gravadora, lançou o álbum Canção da Cabra, parceria com o Sylvio Fraga Quinteto, do Rio de Janeiro.

Uma vida focada na música

Desde cedo, Letieres seguiu pelo mundo das artes, começando pelas artes plásticas aos 13 anos. Ele chegou a ter uma exposição dos trabalhos com pintura e gravura na Biblioteca Central de Salvador.

Em 1977, passou no vestibular para Artes Plásticas na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e cursou por três anos. Enquanto isso, aprendia de maneira autoditada a música. O interesse aumentou e começou a cursar matérias sobre o tema de maneira eletica, até que se profissionalizou.

Ele começou a tocar com artistas locais como Gerônimo e Saul Barbosa, entre outros. Nos anos 1980, morou no sul do país e fundou conjuntos musicais, além de escrever arranjos para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Também morou no exterior, vivendo na Áustria, onde fez parte do Franz Schubert Konservatorium, em Viena. Ele tocou em festivais na Europa no Brasil. Tocou também com artistas como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Timbalada, Lulu Santos e outros.

Em 1994, voltou para o Brasil e continuou a participar de gravações. No lado acadêmico, ensinou no curso de extensão de saxofone da Faculdade de Música da Ufba e fundou a Academia de Música da Bahia.

A Orkestra Rumpilezz foi criada em 2006. Além de ser o maestro, Letieres era responsável por figurino e ambientação, sendo o nome à frente do conceito.