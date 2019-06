Corpo de mágico é achado em rio após truque dar errado na Índia

(Foto: Reprodução)

A polícia da Índia encontrou na segunda-feira (17) o corpo do mágico Chanchal Lahiri, 42 anos, que se afogou ao tentar recriar um truque do famoso Harry Houdini. O mágico, que usava o nome artístico de Mandrake, desapareceu no domingo, quando pulou amarrado em um rio. Ele iria se soltar e nadar até a margem do rio Hooghly, mas não conseguiu e acabou morrendo afogado.

"Se eu conseguir abrir, será mágico, mas, se não conseguir, será trágico", disse o mágico ao público antes de iniciar sua tentativa de truque. O corpo de Lahiri ainda estava amarrado às correntes e cordas quando foi localizado, a cerca de 1 km de onde ele pulou.

Essa não foi a primeira vez que o mágico tentou um truque debaixo d'água. Há mais de 20 anos, ele entrou no rio dentro de uma caixa de vidro - mas conseguiu escapar.

O húngaro-americano Houdini ficou famoso por seus truques perigosos. Em junho de 1912, ele foi colocado com mãos e pés algemados dentro de um caixão amarrado a um peso de 90 kg de chumbo e jogado no East Riber, em Nova York. Cinquenta e sete segundos depois, o mágico voltou à tona.