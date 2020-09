Corpo de mulher é encontrado em porta-malas na Avenida ACM

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro do porta-malas de um carro neste sábado (19), em frente à loja Comercial Ramos, na Avenida ACM, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi encontrada dentro do compartimento de um Fiat Siena, de cor branca, por volta das 15h e tinha marcas de tiro pelo corpo. Identificada como Elienaide dos Santos de Jesus, a vítima foi sequestrada da casa onde morava, no bairro da Chapada do Rio Vermelho, na última quinta-feira (17). Ela foi levada por dois homens que ainda não foram identificados.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e enviou uma equipe da 26ª Companhia Independe da PM (CIPM/Brotas) para o local. A área foi isolada e o corpo foi levado pelo Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLRN), onde passará por perícia.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura se há envolvimento de uma facção criminosa de Salvador no caso.