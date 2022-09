Corpo de professor de boxe morto em Camaçari é enterrado

O corpo de Rodrigo de Sousa dos Santos, professor de boxe morto a tiros dentro de sua própria academia na noite de terça-feira (20), em Camaçari, foi enterrado na manhã desta quinta-feira (22). O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Eternidade, aproximadamente às 11h da manhã.

O professor, que dava aula no momento em que foi assassinado, contou nas redes sociais, no dia 11 de setembro, que havia recebido ameaças. Em vídeo, ele afirmou que após ter republicado um post de um colega policial, recebeu ligação de um amigo pedindo para que ele apagasse a publicação. O pedido era porque o conteúdo teria desagradado a "família", gíria usada por Rodrigo para se referir ao tráfico de drogas.

Depois disso, o professor teria recebido uma ligação de um número com DDD do Rio de Janeiro, mandando que ele parasse de "puxar saco de policiais", caso contrário, ele teria "o mesmo fim que deu a não sei quem".

O irmão de Rodrigo, que prefere não se identificar, disse que a Polícia Civil afirmou que irá averiguar as ameaças. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

Responsável pela investigação do caso, a Polícia Civil foi procurada e declarou que não pode dar informações sobre o caso no momento para não comprometer o andamento do trabalho.

*Sob supervisão de Monique Lôbo