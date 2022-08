Corpo de turista morto em hotel de Salvador é liberado do IML e segue para o Ceará

O corpo do turista Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos, morto em um hotel de luxo no bairro de Itapuã na quinta-feira (25), foi liberado por familiares do Instituto Médico Legal (IML) no final da tarde desta sexta-feira (26). Segundo funcionários que estavam no local, o corpo do homem seguirá para o local onde ele morava, em Fortaleza, no Ceará.

A família esteve no IML, a equipe do CORREIO tentou falar com um tio de Victor, mas ele preferiu não falar com a imprensa. O corpo do turista será velado no Ceará.

Segundo a Polícia Civil do Estado da Bahia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando a morte, autoria e motivação do crime. Questionada se houve registro das imagens de segurança, ligação entre envolvidos e com quem Victor estava, a corporação informou que a investigação ainda está em curso, sem mais detalhes.

O caso

Victor Gutemberg estava tomando sol na área de piscina do Catussaba Resort quando um homem armado abriu o portão de acesso do hotel com a praia e entrou no local, atirando. Victor, que era baiano mas morava em Fortaleza, morreu no local.

Com o barulho de tiros, houve correria e pânico entre as pessoas que estavam na área. O atirador saiu andando, até entrar novamente em um veículo HB20 que estava estacionado próximo, fugindo.

O turista foi alvo único de ao menos quatro disparos e, segundo moradores, o crime tem motivação ilegal. Conforme informações de testemunhas, a vítima estava acompanhada de um grupo com duas mulheres e seis homens - dois deles eram seguranças de Victor, devido ao suposto envolvimento com rinha de galos na Bahia. A polícia não confirmou se ele tem relação com crimes.

“Ele saía, comprava aqui, se divertia e ia para o hotel. Eles [Victor e amigos] são donos de rinha de galos [proibida por lei]. Aí discutiram a respeito de alguma dívida e houve o ocorrido”, afirmou um comerciante da região.

Victor era natural de Salvador, mas morava no Ceará, onde trabalhava no ramo de construção como sócio-administrador pela empresa Maranguape Construções LTDA. A companhia tem capital social de R$ 180 mil. Conforme informações apuradas pelo jornal cearense O Povo, para o Correio, a vítima era apelidada de "Chicharito" e causou tumulto na última eleição municipal em Maranguape, a 27 km de Fortaleza, por, junto a amigos, ir até a casa do prefeito eleito e o ameaçar dizendo que iria "na mão ou na bala".



Segundo um comerciante que trabalha na região do hotel Catussaba, em Itapuã, onde ocorreu o crime, pouco antes de ser morto, Victor passeou pela praia e deu R$ 600 para uma ambulante que vendia pulseiras temáticas do Senhor do Bonfim.

Outra testemunha afirma ter visto Victor com os seguranças e o atirador, em momentos distintos. A pessoa, que preferiu não se identificar, informou que o criminoso foi ao hotel na véspera do assassinato e conseguiu, na quinta, entrar no resort pela mesma saída de acesso à praia usada para atirar no empresário.

"Esse homem era branco, magro. Deu tiro de perto na cabeça, correu com arma na cintura e veio acompanhando o povo. Ele desceu escada na hora ao lado de uma mulher, fazendo sombra”, diz.

Em nota, o Catussaba Resort Hotel lamentou o ocorrido e reforçou que prestou socorro ao hóspede e acionou a polícia. Informou ainda que se disponibilizou e já colabora com as autoridades públicas para identificar os suspeitos.