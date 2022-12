Corpo é encontrado com marcas de disparo de arma de fogo em Monte Serrat

Um corpo com marcas de disparos de arma de fogo foi resgatado com apoio do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (27) na Rua Novo Mirante, em Monte Serrat, na Cidade Baixa. De acordo com a Polícia Civil, o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionado na noite de ontem (26) para realizar um levantamento cadavérico, porém, dada a dificuldade de acesso ao local, não foi possível realizar o resgate. O corpo estava em um barranco. O local é margeado por vegetação.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, agentes da 17ª CIMP também foram acionados ontem. Ao chegar ao local, constataram a existência do corpo e realizaram buscas na região. Um suspeito foi preso e conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A vítima foi identificada como Alan Vinícius de Albuquerque, de 39 anos. Ele estava desaparecido desde o domingo (25), segundo a esposa, que não quis se identificar. Muito abalada, a mulher acompanhou o resgate na manhã de hoje.