Corpo é encontrado em porta malas de carro abandonado em Valéria

Um corpo foi achado dentro do porta malas de um carro na manhã desta quarta-feira (22), na Avenida Dois de Julho, em Valéria. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 31ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local depois de receber a denúncia de que havia um carro abandonado na via com marcas de sangue na parte traseira.

Ao chegar lá, os PMs constataram que havia um corpo deixado no porta malas. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para fazer perícia.

No local, uma mãe chorava próximo ao veículo.Segundo Queila dos Santos, o corpo no porta malas era do filho, Hugo Gabriel Silva dos Santos, 16 anos. A Polícia Civil ainda não confirma a identificação.

A polícia diz que o carro, um Gol, tem restrição de roubo. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)