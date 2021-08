Corpo é encontrado no Rio das Tripas, no bairro de Sete Portas, em Salvador

O corpo de um homem foi encontrado no canal do Rio das Tripas, que atravessa a rua Cônego Pereira, na bairro de Sete Portas, em Salvador. A policia foi chamada após o corpo ter sido avistado por populares.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local para ajudar na retirada da vítima de dentro do rio. Socorristas do Samu também foram chamados, mas o homem já estava morto quando foi retirado do canal. Ele estava sem identificação.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de lesões. O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).