Corpo é recuperado por bombeiros em local de forte correnteza no rio São Francisco

O Núcleo de Operações Aquáticas (NOA) do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (Gbm/Vitória da Conquista) recuperou na tarde desta segunda-feira (24) o corpo de um homem no Rio São Francisco, em Carinhanha, no Povoado de Angico de Cima.

As buscas aconteceram em conjunto com uma guarnição de bombeiros da Operação Chuva, a Marinha do Brasil e um pescador que também auxiliou na localização do corpo, que foi achado a 25 km do local do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde o corpo foi encontrado havia forte correnteza, cerca de 7 metros de profundidade e a água sem visibilidade.