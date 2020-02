Corpo encontrado em Piatã é identificado e liberado para sepultamento

A mulher que foi encontrada morta próximo ao Palco do Rock, em Piatã, na quarta-feira (26), foi identificada como Jade Natalia de Jesus. Ela tinha 20 anos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que familiares da jovem estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues e reconheceram o corpo que será sepultado no município de Terra Nova, no Recôncavo.

O corpo de Jade estava na faixa de areia, próximo às pedras e a aproximadamente 50 metros do palco, onde aconteceram apresentações de bandas de rock nos dias de Carnaval. Alguns foliões contaram que o último show já tinha terminado quando a mulher foi localizada. Era por volta de 1h30.

Em nota, a Polícia Militar contou que policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Itapuã) foram informados por algumas pessoas que havia um corpo na areia. “No local, a guarnição da PM, após constatar o fato, realizou o isolamento da área e acionou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção”.

Segundo os frequentadores do evento, a mulher era conhecida como Nêga e seria moradora de Itinga, bairro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela foi morta com um tiro, mas, segundo testemunhas, também apresentava marcas de agressão no rosto.

A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico (DH/Atlântico) está investigando o caso, mas que a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.