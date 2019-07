Corpo sensual: Pabllo Vittar posa nua para revista americana

Agora ela foi longe demais. A cantora Pabllo Vittar está na capa da revista americana Galore. E mais: posando completamente nua, exibindo seu corpão, com curvas de dar inveja.

Na entrevista que concedeu à revista, a drag queen falou sobre a situação dos diretos da comunidade LGBT no Brasil desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Para ela, tudo parece caminhar rapidamente em direção ao conservadorismo.

“Estamos vivendo uma onda super conservadora no Brasil, é um momento perigoso e triste para nós agora. Você pode ver isso em outros países também, o que me deixa muito preocupado e com medo do que virá em seguida. Mas uma amiga minha, Linn da Quebrada, disse uma vez: ‘A comunidade LGBTIA + no Brasil tem sofrido muito há muito tempo e está reagindo o quanto podemos, e vamos continuar fazendo isso, mas ao invés de odiar, vamos lutar arduamente, cheio de amor, bondade, alegria e respeito’”, afirmou a brasileira.