Corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips serão cremados nesta sexta (24) e domingo (26)

Os corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira serão entregues às famílias nesta quinta-feira (23) pela Polícia Federal (PF). A previsão é que os restos mortais deixem o aeroporto de Brasília por volta das 14 horas. A família do jornalista informou que o corpo de Dom chegará às 15 horas no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janiero.

O funeral e cremação de Dom serão realizados no domingo (26), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, a partir das 9 horas. A escolha pela cidade se deu porque foi onde a viúva de Dom Phillips, a baiana Alessandra Sampaio, cresceu, de acordo com pessoas próximas à família.

Já o velório do indigenista Bruno Pereira acontecerá em sua cidade natal, Recife, nesta sexta-feira (24), no Cemitério e Crematório Morada da Paz.

A cerimônia está marcada para iniciar às 9 horas e a cremação às 15 horas. Bruno Pereira deixa mulher, a antropóloga Beatriz Matos, e três filhos. O Cemitério Morada da Paz disponibilizou uma página exclusiva para que as pessoas possam deixar mensagens à família e orações.

Os corpos do jornalista e de Bruno Pereira foram encontrados na quinta-feira (15), pela PF com o auxílio de Amarildo da Costa Oliveira. “Pelado”, como é conhecido, é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Depois de ter confessado o crime em um primeiro depoimento à Polícia Federal, Amarildo da Costa se contradisse sobre quem teria disparado os tiros, durante a reconstituição do caso, no dia 15. O crime ocorreu em Atalaia do Norte, no oeste do Amazonas.

Além de “Pelado”, estão detidos seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, e Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”. No último domingo (19), a polícia confirmou que investiga pelo menos oito suspeitos pelos assassinatos. A embarcação onde Dom e Bruno estavam será periciada nesta quinta-feira (23)