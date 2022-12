Corpos são encontrados carbonizados em Alagoinhas

Dois corpos foram encontrados carbonizados em uma área de plantação de eucaliptos na BR-101, no município de Alagoinhas, na região Leste da Bahia.

Policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) foram acionados, por volta das 8h30 da última sexta-feira (9), após uma denúncia de que os corpos estavam próximo a um lixão no bairro do Mangalô.

Os corpos foram encontrados carbonizados. Os policiais acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção dos corpos.

A autoria e motivação do crime serão investigadas. Até a tarde deste domingo, nenhum suspeito havia sido preso.