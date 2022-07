Corredor da Vitória receberá primeira edição de feira de vinhos   

Área gourmet do Vitória Boulevard receberá 1ª edição do Wine Day (Foto: Divulgação)

O Corredor da Vitória, em Salvador, receberá a primeira edição da feira de vinhos ‘Wine Day’, amanhã, às 18h, no Vitória Boulevard. Exclusivo para convidados, o evento terá estandes de 30 vinícolas dos principais países produtores de vinho do mundo, como Argentina, Chile, Portugal, Espanha, Itália e França, além de marcas nacionais. Serão mais de 100 rótulos disponíveis para degustação, que contará com a participação de sommerliers, enólogos e representantes das vinícolas, permitindo que os convidados entendam um pouco mais sobre o universo dos vinhos e suas produções.

Durante o evento, promovido pela RedeMix, acontecerá ainda o lançamento de um catálogo de inverno, com produtos selecionados de diversas regiões, disponíveis nas lojas da rede. A noite especial contará com cobertura do Alô Alô Bahia, decoração da Tudo São Flores, assessoria da Amavi e mesa de antepastos assinada por Vini Figueiredo.

Reabertura

Ontem à noite, o Soho da Bahia Marina, em Salvador, reabriu após passar alguns dias fechado para uma repaginada conduzida pelo arquiteto e designer Vinícius Rosaneli. “O restaurante passou por uma atualização que trouxe o olhar mais contemporâneo, mas sem abrir mão de sua principal característica, que é receber bem seus clientes em um ambiente aconchegante”, destacou Karine Queiroz, à frente da casa ao lado dos sócios Jel Queiroz e Bartô Feitosa. De acordo com a empresária, os filhos participaram de todas as etapas da reformulação. “Tem um dedinho deles e que deu mais modernidade ao projeto. Barbara mais na identidade visual, Matheus no cardápio e Lucas no projeto e obra. Eles deram opiniões importantes que tanto eu quanto Jel levamos muito em conta”, revelou.

Rio com Bahia

Uma das festas mais tradicionais do Rio de Janeiro já tem data e local para voltar a acontecer na capital baiana. Em 16 de julho, a partir das 16h, a Fica Comigo, que tem em seu DNA pagode retrô e funk carioca, será realizada no Trapiche Barnabé (Comércio) - em espaço totalmente coberto. O projeto é uma realização da Life com a AMB Business, do produtor Aldinho Benevides. “Em Salvador, onde realizamos a festa há alguns anos, vai se chamar Fica Comigo - Salvamor e terá como dress code o traje branco e vermelho”, afirmou Benevides. Os acessos já estão à venda no Sympla.





Lulu Santos (Foto: Jorge Santos/Divulgação)

Sob aplausos

Após lotar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves no último domingo(03) com o show ´Alô, Base’, que comemora seus 40 anos de carreira, Lulu Santos foi jantar no Restaurante Shiro, na Graça, onde foi recebido pelos clientes do local ao som do refrão de ‘Toda forma de amor’, um dos seus clássicos, seguido por aplausos. O vídeo, compartilhado no Instagram do @sitealoalobahia, rendeu elogios diversos, inclusive do próprio Lulu. “Quanto carinho e amor”, disse o artista.

Novo visual

Inaugurado em dezembro de 2001, o tradicional Maritaca, na entrada do Quadrado, em Trancoso, tem como um dos segredos do seu sucesso estar se atualizando constantemente sem perder a essência. Como faz todos os anos, a empresária Márcia Taliberti deixou o restaurante nas mãos de Simone Araújo, que sempre conduz as reformas. Com nova pintura, ajustes no piso interno, na calçada e nos banheiros, a casa reabriu na sexta-feira passada (1) já com ocupação máxima. “Ficamos surpresos com o movimento porque Trancoso começa a receber público na segunda quinzena de julho, mas já tem muita gente por aqui”, comentou em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Verão europeu

Diversos baianos estão seguindo nos próximos dias para o verão europeu. Entre as opções mais procuradas estão destinos como Ibiza, Sardenha, Capri, Mykonos e Saint Tropez, além de Comporta, que virou destino certo de férias sem ostentação. Ontem, por exemplo, o famoso balneário português recebeu o lançamento da exposição coletiva “I Could Eat You”, com trabalhos de Efrain Almeida, Leda Catunda, Janaina Tschäpe, Rivenne Neuenschwander, entre outros. A mostra, em cartaz na Casa da Cultura, é uma realização das galerias D´Aloia & Gabriel, Madragoa e Clearing.

Salvador como cenário

As escritoras Paulina Chiziane e Elisa Lucinda gravam em Salvador sequências do longa-metragem “Cartas Para...”. Ao lado da escritora portuguesa Raquel Lima, a moçambicana e a brasileira protagonizam o filme que propõe uma ponte entre Brasil, Moçambique e Portugal por meio de cartas escritas entre si sobre experiências, desafios e inquietações. As sequências serão rodadas entre os dias 7 e 10 de julho e contemplam externas na Casa do Benin, no Museu de arte Moderna da Bahia e em Lauro de Freitas, onde a produção recria uma fogueira comandada por Chiziane.