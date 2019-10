Corredores da Faculdade de Direito ficam às escuras para cortar gastos

Os cortes de gastos anunciados pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) chegaram à Faculdade de Direito. Desde a semana passada, apenas 50% das lâmpadas estão sendo acesas, e mais tarde que o horário normal. Um dos dois elevadores do prédio foi desligado e até o bebedouro foi afetado. Água, agora, somente natural.

Nesta terça-feira (1º), os estudantes Gabriel Gonzaga e Luana Santos, ambos de 19 anos, estavam estudando no corredor, porque com os aparelhos de ar-condicionado desligados as salas de aula se transformaram em verdadeiros fornos.

“Todas as salas têm pelo menos uma janela. O que a gente tem feito é abrir essas janelas, mas algumas são muito antigas e não abrem mais. Está muito quente lá dentro. Na segunda-feira foi pior, os corredores estavam às escuras e estava difícil até de caminhar”, contou Luana.

Estudantes usam único corredor aceso do andar para estudar (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Os estudantes disseram que um dos professores comprou um ventilador e está levando o aparelho para as aulas. Outros estão comprando material didático do próprio bolso para que as aulas não sejam prejudicadas. “Isso tudo é desestimulante. A gente luta tanto para poder chegar até aqui e, agora, nos deparamos com esse cenário”, afirmou Gabriel.

Os funcionários da unidade contaram que estão adotando algumas estratégias. As luzes que, antes, eram acesas às 17h30, agora, somente depois das 18h. Mesmo assim, não é possível deixar todo o prédio iluminado, por isso, apenas metade dos corredores ficam acesos. Luz acesa durante o dia nem pensar.

Elevador apenas para quem tiver paciência. São dois equipamentos na unidade, mas um deles foi desligado para economizar eletricidade, o bebedouro não tem mais água gelada e está sendo feita manutenção somente do que é essencial.

Um dos dois elevadores foi desligado (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Segundo o diretor da Faculdade de Direito, Júlio César Rocha, as mudanças fazem parte das medidas de contenção de gastos anunciadas pela reitoria nos últimos meses. No final de outubro haverá uma nova reunião do conselho universitário e não estão descartadas novas medidas nesse sentido.

“Estamos fazendo manutenção somente em áreas essenciais, como biblioteca e laboratório. Diminuímos a iluminação em excesso e desligamos o ar-condicionado. Esse é o momento de fazer um esforço concentrado, além de uma reflexão e de mostrar solidariedade. Tivemos perda de terceirizados em diversos setores. Esperamos que os recursos cheguem logo para que possamos pagar algumas contas”, afirmou.

A Faculdade de Direito funciona no bairro da Graça e atende também a estudantes do Bacharelado Interdisciplinar, Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Economia e Serviços Sociais. Cerca de 3 mil alunos usam os espaços e equipamentos da unidade, diariamente, 1,5 mil deles no turno noturno.

Luzes estão acesas mais tarde que o horário normal (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Na semana passada, a Ufba anunciou que três bibliotecas da universidade deixariam de funcionar nos fins de semana e teriam o horário de fechamento antecipado de segunda a sexta-feira para reduzir as despesas.

As atingidas foram: a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa e a Biblioteca Universitária de Ciências e Tecnologias Professor Omar Catunda, ambas do campus de Ondina, e a Biblioteca Universitária de Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho, no Canela. As medidas são efeito dos cortes de recursos realizados pelo Ministério da Educação no primeiro semestre deste ano.