Corregedoria abre inquérito para investigar PM que vendia conteúdo adulto na web

A policial militar Yolanda Caroline Buarque de Oliveira está sendo investigada pela corregedoria da PM do Rio de Janeiro por comercializar conteúdo pornográfico em suas redes sociais. Segundo o jornal Extra, a militar foi conduzida para prestar depoimento sobre o caso.

Yolanda era famosa nas redes sociais por postar fotos e vídeos usando lingerir. Além disso, ela vendia conteúdos como "lives, fotos sensuais, vídeos, fantasias" e até sorteava a chance de participar de um café da manhã com ela.

Após o depoimento de Yolanda, a corregedoria instaurará um inquérito para averiguar que crimes a PM irá responder. Em vídeo postado no Instagram, a militar se posicionou sobre o caso.

"Gente.. to vindo aqui falar para vocês que eu não estou presa. Estão divulgando pelos Whatssaps da vida… Juntando a foto minha fardada com postagens do Instagram. Não tem nada a ver, não tem vínculo nenhum. Não está acontecendo nada, pelo amor de Deus. Tem muita gente maldosa. Eu vim aqui explicar que nunca fiz nenhum vídeo pornográfico e não tenho nenhum tipo de conteúdo que fere a Polícia Militar. A minha profissão é uma coisa e a minha vida pessoal é outra", disse ela declarou.