CORREIO: Conexões negras estreia com Djamila Ribeiro no Instagram

É tempo de mudança! É tempo de reconhecer que o enfrentamento ao racismo é fundamental para tornar melhor a vidas de todos e todas nós. Por isso, o Jornal Correio lança o programa Conexões Negras, idealizado por mim, Midiã Noelle, jornalista e colunista do veículo desde 2019. A ideia é trazer, agora para o Instagram, os debates profundos sobre perspectivas raciais e como transformar o planeta em um local mais justo e igualitário.

Para iniciar este grande marco, traremos nesta sexta-feira (4), às 18h, no Instagram @correio24horas, a filósofa, feminista negra e escritora Djamila Ribeiro para o diálogo sobre "Racismo Algorítmico - Pelo Fim do Discurso de Ódio na Internet". Djamila tem pautado corajosamente o debate sobre a importância da responsabilização das plataformas digitais no enfrentamento às violências. Ela nos lembra que, até nas mídias sociais, é preciso o cuidado às pessoas!

Convidamos a todos e todas para este momento, que já confirmou para as sextas-feiras do mês de setembro as participações da promotora Livia Santanna Vaz, da cantora Paula Lima e da professora Nazaré Mota de Lima.

A série Conexões Negras não é apenas uma conversa. É uma ação para reflexão de que vidas negras importam! É o entendimento de outros caminhos são possíveis, sem violência, sem discriminação, sem criminalização da pobreza e principalmente: sem racismo e com respeito às diferenças. Te espero!

Toda sexta, às 18h, no Instagram @correio24horas

Ubuntu.

Midiã Noelle