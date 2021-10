CORREIO cria canal para reunir e amplificar conteúdos para a negritude

É preciso caminhar. A luta antirracista se faz todo dia e cada tijolinho é importante na construção de um mundo onde corpos, vidas, ideias, trabalhos, profissionais e pautas negras sejam respeitadas e humanizadas. É com o intuito de colocar alguns tijolos nessa laje que nasce o Correio Afro, um canal que consolida toda a produção de interesse da população negra que já existe dentro do CORREIO, com uma série de novos produtos, em um só lugar.

O canal vem para a amplificação contínua de conteúdos do ativismo negro. Realizações, beleza, bem-estar, saúde, empreendedorismo, militância e pensamentos dessa cena são protagonistas em matérias, vídeos, podcasts, programas ao vivo e eventos. O lançamento acontece hoje, às 19h, com o programa Conexões Negras, apresentado por Midiã Noelle entrevistando MC Soffia, no Instagram @correio24horas.

Além do Conexões Negras, Midiã também vai tocar o próprio podcast. A jornalista diz que o racismo é um determinante social para uma série de temas da sociedade, desde a saúde até a segurança pública, passando pela cultura e, por isso, é importante que seja enfrentado com contundência por todos os setores da sociedade - incluindo a comunicação.

"O Correio Afro se soma ao processo histórico de atuação na pauta racial do jornal, sobretudo com o Afro Fashion Day. Um espaço de divulgação de informação e a minha função é atuar na curadoria, a partir da minha coluna e o programa conexões negras", disse a jornalista.

Mestra em Cultura e Sociedade pela Ufba, Midiã Noelle apresenta o Conexões Negras (Foto: José Welton Júnior/Divulgação)

O Afro Fashion Day é um dos produtos que estarão dentro do novo canal. O projeto terá uma aba própria dentro do site do CORREIO, trará artigos, vídeos drops com opinião e informação e outros didáticos, batizados de A Nossa História Contada por Nós, cards com personalidades baianas negras e a Agenda Preta, voltada para divulgação de eventos.

Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO, afirma que canal amplia interesses que estão no dia a dia do veículo

(Foto: Betto Jr/Arquivo CORREIO)

Editora de Cultura, Ana Cristina Pereira acredita que nos últimos anos houve uma mudança significativa na abordagem de temas ligados às questões raciais – tanto na quantidade de matérias como na diversidade de temas, pensando questões mais amplas. "É aí que se encaixa o Correio Afro, que vai sistematizar e ampliar a produção de reportagens, com conteúdos específicos sobre negritude e dialogando com outros projetos e produtos do CORREIO", disse.

Ana Cristina Pereira é editora de Cultura no CORREIO (Foto: Luiza Gonçalves/Divulgação)

Ponto fundamental

Para Lívia Vaz, promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (Gedhdis), o combate ao racismo não é responsabilidade das pessoas negras, que são vítimas desse sistema de opressão. A ampliação e visibilização do debate racial, diz, é ponto fundamental para a construção de uma verdadeira democracia.

Ao mesmo tempo, Lívia Vaz pondera que não deveria ser necessário que se crie um destaque para as pautas de interesse das pessoas negras em Salvador, cidade que tem 86% de sua população formada por negros, de acordo com estimativa do IBGE feita em 2021.

“Não há um país democrático sem discussão racial séria. Ao mesmo tempo que parabenizo muito o CORREIO, me parece estranho e é culpa do racismo que precisemos de um destaque separado para pautas negras. Porque pautas negras deveriam ser as principais”, observou a promotora.

Fundador e presidente do Ilê Aiyê, Vovô do Ilê disse que a iniciativa demorou e que todas as ações nascidas para melhorar e valorizar vidas pretas são bem-vindas. "Os meios de imprensa precisam ter mais a cara da Bahia e iniciativas como essa são muito legais. Começamos com esse movimento de valorização da beleza negra desde os anos 1970, batizamos de noite da Beleza Negra nos anos 1980. É preciso ter mais cara negra, mais jornalista preto. Pessoas competentes, negros e competentes", disse Vovô.

Vinícius Nascimento é o jornalista responsável pelas reportagens

(Foto: Franciele Luz/Divulgação)

A Gerente de Marketing do CORREIO, Marta Sousa, e a editora-chefe do veículo, Linda Bezerra, garantem que o Afro é um canal para a produção que já existe dentro do nosso dia a dia, “um desejo do veículo ouvir e dar espaço à diversidade, à pluralidade. O espaço traz esse conteúdo plural que já temos e trabalhamos dentro do CORREIO há muitos anos”, disse Marta. Linda reitera que é um conteúdo orgânico, que receberá novos produtos. Quer conhecer o Correio Afro? Acesse aqui!