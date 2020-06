Correio de amor: veja os ganhadores dos almoços especiais de Dia dos Namorados

"Rê, sabe uma certeza? Eu preciso de muitas, muitas coisas nessa vida. Mas sabe uma unanimidade? A primeira, de todas as coisas na lista, sem dúvidas, é você". Dessa forma, Magno Oliveira de Almeida, de 23 anos, começou sua declaração para a namorada, Renata Sousa Ribeiro, 19. A linda mensagem foi eleita a campeã do CORREIO de Amor e renderá, ao casal, um almoço especial de Dia dos Namorados, nesta sexta-feira (12).

O projeto do CORREIO surgiu para ajudar casais apaixonados a poderem comemorar a data mais romântica do calendário - mesmo em um ano tão turbulento quando 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Recebemos 180 mensagens de casais apaixonados e, então, selecionamos 30. Esses casais ganharam um mês de assinatura digital do CORREIO de graça e seus textos ficaram em votação no site do CORREIO até às 12h desta quinta-feira (11).

Foram selecionadas 30 declarações, que fizeram parte da votação do CORREIO de Amor

Nessa segunda etapa, foram contabilizados mais de 19,6 votos em 62 horas. A declaração de Magno teve mais de 3,1 mil votos e ficou disparada na primeira colocação. Ele e Renata, aliás, comemorarão o primeiro Dia dos Namorados do casal.

"Fizemos sete meses juntos na última terça-feira (9). Mas nos conhecemos desde 2018. Ficamos amigos e, na época, até nos envolvemos, mas não era o melhor momento e nos distanciamos. Ainda assim, volta e meia nos falávamos. Ali, não achávamos que se desenvolveria em algo a mais. Mas, quando nos vimos de fato, aquilo confirmou nossos sentimentos", contou Magno.

O secretário de um curso de inglês, então, pediu a estudante em namoro. E, desde então, diz se sentir de outra forma. "Entrei em um estado de ser diferente. Eu não acredito que há uma felicidade 100%, em todos os momentos, mas sim que vivemos pílulas de felicidade, fragmentos. Porém, desde o dia 9 de novembro de 2019, quando começamos a namorar, me sinto melhor, mais que feliz", continuou.

Nesse primeiro Dia dos Namorados de Magno e Renata, porém, eles estarão separados: eles não moram juntos e estão cumprindo o isolamento em casas diferentes. "O que mais queríamos era passar essa data juntos, nos amamos muito. Mas queremos que tudo isso [a pandemia] passe", afirmou Magno.

Sem problemas: como tinha sido anunciado, cada um receberá a refeição em seu endereço. Ela será preparada pela Coffeetown Salvador. Além disso, os dois ganharão uma caixa Chocolate & Afeto de 20 cm x 20 cm da Um Presente Diferente. E ainda poderão cantar com Jorge Vercillo, que fará live musical no Instagram do CORREIO (@correio24horas) às 14h desta sexta-feira (12), para celebrar o amor.

Coffeetown Salvador fará kit especial para o casal campeão

"No momento em que vivemos, onde estar longe é uma grande demonstração de amor, ficamos felizes em presentear o casal especial e fazer parte desse projeto bacana do CORREIO, ajudando a unir as duas pontas dessa relação", comemorou Renata Sampaio, sócia da Coffeetown.

"É muito gratificante poder contribuir com essa data especial. Dar um presente afetivo, personalizado para eles. Foi uma caixa preparada com amor, como faria para presentear alguém que eu amo", disse Luiz Antônio, da equipe criativa da Um Presente Diferente.

Chocolates da Um Presente Diferente fazem parte da premiação

Para ser o campeão, além de escrever uma linda declaração para Renata, Magno também fez campanha com os amigos.

"No dia 8 de junho, foram divulgados os 30 selecionados, por volta de 22h30. Assim que vi, saí acordando minha mãe, minha irmã. Então, criei uma lista de transmissão no Whatsapp. Mas fiquei com medo de mandar para as pessoas, já que estava tarde. Decidi enviar em grupos do Facebook. Só que, estava tão ansioso, que mudei de ideia e encaminhei para amigos no Whatsapp, por volta de 1h da manhã. Acho que foi o que mais nos ajudou".

A mensagem dele obteve cerca de 700 votos a mais que a vice-campeã, de Angel Silva Leite para Wanderson de Souza Santos, com 2,4 mil. Em terceiro, com 1,7 mil votos, ficou a mensagem de Tamara Silva de Carvalho para Raiana Marcia.

"O projeto Correio de Amor foi a forma que o jornal CORREIO encontrou para ajudar os casais a se conectarem nesse período de isolamento social. Nosso objetivo foi estimular o real sentido do amor que é o carinho, o afeto e a conexão real entre os casais mesmo que nesse momento de forma virtual. É um projeto multiplataforma que engloba gastronomia, internet , música e poesia", destaca Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO e responsável pelo projeto.

Assim como o vencedor, todo o pódio ganhará mimos. O casal segundo colocado receberá um almoço do restaurante Pasta em Casa, além de um terrário artificial artesanal com foto do casal. O terceiro leva uma refeição feita pelo Restaurante Preta e uma planta suculenta com tag personalidada produzidas pela Um Presente Diferente.

"É um desafio grande transpor o acolhimento do restaurante, da nossa comida sempre fresta, nessa entrega. Por isso, desenvolvemos uma casa, que é tão simbólica para nós, em lona, onde mandaremos o almoço. O amor é o que faz a morada. Desejamos que as pessoas passem esse dia no clima do amor", disse Valeska Calazans, sócia da Pasta em Casa.

Almoço do Pasta em Casa virá em casinha de lona

"Fiquei feliz em poder participar e preparar uma poção mágica para celebrar a amor o bem querer neste momento impensável que vivemos", comentou Angeluci Figueiredo, dona do Preta.

Restaurante Preta vai preparar almoço para o terceiro colocado

Os três casais vencedores ainda receberão cartas especiais do novo colunista do CORREIO Edgard Abbehusen, com o nome do casal. Elas serão publicadas nas redes sociais do CORREIO. Escritor com mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, Edgard ainda comandou uma live, nesta quinta (11), no nosso Instagram, para falar de amor que celebrará sua estreia como colunista do CORREIO. Perdeu? Veja tudo abaixo:

Neste Dia dos Namorados, além da live de Jorge Vercillo, acontecerá também uma transmissão no YouTube do CORREIO com a banda Estakazero, às 19h, em clima de São João para dançar agarradinho - mesmo que separados pelo isolamento social.

Confira as três mensagens vencedoras:

Magno Oliveira de Almeida, de Cajazeiras, para Renata

Rê, sabe uma certeza?

Eu preciso de muitas, muitas coisas nessa vida.



Mas sabe uma unanimidade?

A primeira, de todas as coisas na lista, sem dúvidas, é você.



A data de 12/06 é especial por si, bem como o dia 09/06, cujo dia comemoramos sete meses juntos.

É muito bom ter no dia 12/06 alguém para ser o motivo de comemorarmos o Dia dos Namorados. Mas sabe o que me deixa mais feliz ainda? Saber que eu não tenho só alguém. Caramba, eu tenho você. Eu tenho tudo que eu sempre quis em você. Eu tenho tudo que sempre almejei encontrar em alguém para chamar de companheira em uma pessoinha de apenas 1,56m. O seu tamanho é inversamente proporcional ao quão incrível você é.

Você é inteligente, companheira, amiga, confidente, admirável,estudiosa, linda fisicamente, fofa, carinhosa, honesta, recíproca, intensa, sagaz, empática, dedicada, fofa, um jeito singular de ser, linda, uma serumaninha ímpar, inteligentíssima, uma pessoa que nem é só gente boa, mas a "melhor pessoa", sabe? Uma pessoa incrível, com uma energia maravilhosa, inteligente, fofa, já falei linda? E admirável?

Posso repetir 1000 vezes cada um desses adjetivos e listar 1000 outros e ainda será pouco para expressar, em palavras, o que enxergo quando olho para você. Queria emprestar a ti os meus olhos para tu enxergar o que eu enxergo, ver o que eu vejo, encarar frente-a-frente a minha serumaninha favorita nesse mundo todo. Quem diria que em uma pessoa de 1,56m ia caber tudo isso, hein? As aparências enganam, literalmente.



Seu tamanho é IP (inversamente proporcional) ao seu valor, ao quão maravilhosa você é. E não me cobre nada além dessa sigla no que tange a matéria de física, viu? Não lembro de mais nadinha.

Gostaria muito de fazê-la enxergar isso, minha MPPL: minha porrinha pequena e linda. Você é minha MSPI: minha serumaninha perfeitamente imperfeita



Entre textões e textinhos, áudios que parecem podcasts via Whatsapp e simples palavras, entre momentos que eu faço de tudo que posso por ti e em outros que eu só te ouço, tento da forma que está ao meu alcance expressar esse sentimento que não só está em mim, mas que me domina. Me domina no intuito de querer estar melhor, de agir melhor, de ser melhor, por ti, para ti e contigo. Me domina no sentido de eu me julgar mais do que feliz desde que começamos a namorar, que é há quase 7 meses, já que estou escrevendo este texto no dia 06/06/2020, e daqui a 3 dias faremos 7 meses. Eu já era feliz sozinho, estava bem comigo mesmo e não sentia a "necessidade" de estar com outra pessoa. Bem, pelo menos até estar com você e perceber o quão além dos meus limites eu posso ir contigo.



Finalizo esse texto após dizer algumas palavras "fofas" e a prolixidade que me domina tanto quanto tu (você bem sabe disso) não com um "eu te amo", que por mais verdadeiro que fosse, caso dissesse, não expressaria inteiramente o que sinto por ti.



Finalizo este humilde texto com:



Eu te amo ♾️x♾️.

E obrigado por me apresentar não apenas uma nova felicidade. Obrigado por me fazer mais do que feliz, sobretudo, contigo.

É uma honra ser seu namorado.

Feliz Dia dos Namorados, Meu Amor.

Angel Silva Leite, de Marechal Rondon, para seu amor, Wanderson de Souza Santos

Sabe por que?

Fico mandando mensagem querendo te ver?

Sabe por que?

Você me faz bem

Eu não consigo pensar em ninguém

Ó, que coisa boa

Você é a razão da minha felicidade

Não vá dizer que eu não sou sua cara-metade

Meu amor, por favor, vem viver comigo

No seu colo é o meu abrigo

Quando o amor é verdadeiro não há distância que separe.

O coronavírus pode até nos manter distantes, mas jamais impedirá que eu continue te amando, Feliz Dia dos Namorados, meu amor!

Tamara Silva de Carvalho, de Brotas, para seu amor, Raiana Marcia

O destino juntou nossos caminhos 10 anos atrás, e desde aquele momento não conseguimos nos separar mais. Nos conhecemos através de amigos em comuns. Entre baladas, saídas e diversão acabamos criando uma amizade e conexão. Com o passar dos dias, começamos a nos ver mais e sentir aquela ligeira necessidade da presença com mais frequência, e a partir disso iniciamos uma história de amor que percorre até os dias atuais, uma relação de amor, cumplicidade, amizade e companheirismo.



Eu lhe amo, você é minha brisa boa nos dias de verão, o sol que ilumina minha vida, é a melhor coisa que aconteceu em meus dias. Seu sorriso é inacreditável de tão lindo!



Vida longa à nosso amor!