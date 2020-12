CORREIO encarta dois copos com frases positivas para o fim de ano

Para comemora o fim de ano, o CORREIO vai encartar dois copos com poesias de Marcelo Caettano. Nesta sexta-feira (12), quem comprar o jornal por R$ 2, leva a edição vermelha do copo junto. Já, no dia 18, é a edição branca do copo que vai ser entregue junto ao jornal por R$ 2. Essa promoção abrange todos os pontos de vendas credenciados no estado. Também vai estar disponível a venda do jornal sem o copo pelo preço de R$ 1,50.

Carol Coutinho, analista de vendas da área de Marketing do CORREIO, conta que o objetivo da ação é levar uma mensagem de esperança para este final de ano. “Escolhemos, junto com Marcelo, frases que falassem de esperança, notícias melhores. Nossa intenção foi encerrar o ano com uma mensagem positiva para os nossos leitores”, revela.

Marcelo Caettano, o poeta que assina a autoria das frases, lembra a importância da arte, especialmente em um ano tão difícil como 2020. “A gente teve um não muito pesado, então escolhemos mensagens positivas. Porque estamos em uma guerra e a arte é trincheira. Imagine se em meio a isso tudo não tivéssemos música, livros, filme, por exemplo. Seria muito pior. A minha arma é escrever e é assim que eu luto”, diz.

As frases que estão no copo e muitas outras podem ser conferidas no perfil do poeta no Instagram.

A gerente de Mercado Leito do CORREIO, Mara Salmeron, ressalta que as promoções que o jornal tem realizado com os copos têm sido um sucesso. “Sempre esgotam muito rapidamente nas bancas. Muitos de nossos leitores fazem coleção. Nessa terceira edição, aumentamos a quantidade para 16 mil exemplares. Mesmo assim, quem quiser garantir o seu exemplar terá que chegar cedo ou reservar com o seu jornaleiro”, avisa.

Confira as frases dos copos de fim de ano do CORREIO

“Assuma o risco de ser feliz”

“Desejo

que pulse forte

que traga amor

que faça bem

que viva livre

que seja astral

que junte tudo

que seja essencial”