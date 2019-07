CORREIO encarta revista Coquetel na edição desta quinta (11)

Durante o mês de julho, o Jornal CORREIO está com duas campanhas para seus leitores. Para dar início, nesta quinta (11), os assinantes e leitores que adquirirem o jornal vão levar para casa um dos 8 exemplares da revista Coquetel.

A revista Coquetel tem mais de seis décadas de história e se destaca como referência no ramo do passatempos e jogos inteligentes que distraem e exercitam o cérebro. Além das famosas cruzadinhas e caça palavras, criptogramas, sudoku e desafios de lógica fazem parte do universo dessa pequena revista.

As revistas de passatempo nunca saem de moda e ainda é bastante comum achar pessoas que se divertem com esses pequenos exemplares. Pensando nisso, o objetivo do CORREIO é incentivar as ações cognitivas dos seus leitores, estimular as pessoas da terceira idade e acima de tudo incentivar a leitura, contribuindo para o aprendizado e proporcionando conhecimento e diversão.

Serão distribuídos um total de 25 mil exemplares nesta quinta e mais 25 mil na próxima quinta (18), mas só para os leitores que comprarem o jornal nas bancas.