CORREIO Folia terá cobertura completa no site, redes sociais e impresso

Bloquinho ok, blusinha ok, crachá no peito ok, por aqui tá tudo ok! É hoje que o time do CORREIO vai começar a brotar no Carnaval de Salvador. A maior festa de rua do planeta começa oficialmente nesta quinta-feira (20) e terá uma cobertura completa do nosso time.

A partir das primeiras horas da manhã, a redação já vai ganhar um ar diferente. O entra e sai de repórteres ficará ainda mais intenso e o novo piso branquinho fatalmente ficará coberto de glitter - mas a gente ama! Nas ruas da cidade, pode reparar: vai ter gente com camisa do Bahia Folia por todos os lados para deixar você informado de tudo.

Confira a programação completa do Carnaval de Salvador

Nossa cobertura ocorrerá durante todos os dias de festa. Como de praxe, teremos uma equipe totalmente dedicada ao nosso site, onde o leitor vai conferir todas as notícias, galerias dos artistas, curiosidades da folia, além de saber tudo o que rolou na festa e todos os serviços para quem ainda vai marcar presença na avenida.

Para quem não abre mão do papel, fique tranquilo! Pode ir na banca porque vai rolar edição impressa com tudo sobre a festa durante todos os dias da folia, exceto Segunda (24) e Terça (25) - nesses dias, corre para o site, porque lá a gente não para! Ah, vale lembrar que nossa edição especial de fim de semana também será publicada normalmente.

Mais um detalhe importante: coordenadora da cobertura de Carnaval, a chefe de reportagem Perla Ribeiro garante que O CORREIO vai contemplar todos os foliões, seja a galera da pipoca, do abadá ou do sofá. "Nossa equipe estará nas ruas com o propósito de trazer para os nossos leitores o olhar do CORREIO sobre a festa. Teremos conteúdos para quem não quer sair de casa, mas quer ser informado sobre tudo o que acontece na folia, como também para quem vai curtir nos circuitos e quer saber como está o termômetro da rua antes de sair de casa. A ideia é trazer notícias, serviços e boas histórias. Carnaval tem todo ano, então nosso desafio é mostrar o que faz dele uma festa única".

Não é só isso. Como todos sabem, somos apaixonados por rede social, então pode colar com a gente porque aqui também tem um time inteiro dedicado a isso. Pegue logo o celular, abra o Instagram e comece a seguir o @correio24horas sem medo de ser feliz. No feed e stories vamos mostrar os detalhes da festa, os looks, as figuraças que fazem a festa nas ruas de Salvador e, claro, os bastidores. Teremos repórteres nos camarotes mais badalados, que vão fofocar tudo sobre os artistas, o clima de paquera e os bafões.

As principais notícias do dia também serão compartilhadas no nosso Twitter (@correio24horas) e Facebook.

Peraê que tem mais novidade! Se você é aquele folião que não desgruda do WhatsApp, a gente também estará por lá. Nosso maior especialista em Carnaval, o colunista Osmar Marrom Martins lançou um grupo do CORREIO Folia para deixar seus leitores informados com as novidades sobre artistas, serviços e informações exclusivas sobre o Carnaval. Tudo isso de graça e no aparelho celular. É só clicar aqui e participar.

Ah, um spoiler: quem entrar no grupo vai receber um pacote de figurinhas especiais para a folia baiana. Acreditem, tem conteúdo para os amigos, os ex e até para os novos contatinhos. Nós pensamos em tudo.

Durante toda a folia o CORREIO tem também o Minuto do Carnaval. Em vídeos com formato de pílulas, o chefe de reportagem Jorge Gauthier traz notícias, dicas, bastidores e informações da festa de Momo.

