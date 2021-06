CORREIO Gamer estreia com papo com Level Up e Paolo Bruni; veja

Muito conhecimento e até revelações em primeira mão. Assim foi a noite de estreia da segunda edição do CORREIO Gamer, uma série de bate-papos com gamers, streamers e outros profissionais da área para falar de carreira, formação, mercado, investimentos e muito mais, realizada pelo CORREIO.

O jornalista e colunista de tecnologia do CORREIO Ivan Dias Marques conversou com o bicampeão mundial de Free Fire Samuel Level Up e o professor, designer de games e produtor cultural Paolo Bruni (@ciborgs) sobre as carreiras no mundo dos games, setor que movimentou cerca de R$ 600 bilhões em 2020 e segue em crescimento.

Aos 20 anos, Level Up (@levelup_007), que é soteropolitano, relembrou seus tempos na capital baiana e contou como a persistência foi fundamental para que conseguisse sucesso na carreira, já que, por exemplo, não tinha apoio dos pais e nem dos colegas de colégio. Já Bruni dissecou algumas das áreas em que é possível se profissionalizar, como designer de games, programador, artista 2D e 3D, entre outras. A dupla também respondeu perguntas dos espectadores. Confira como foi:





Nessa terça-feira, dia 29, às 21h, tem edição especial do Correio Gamer 2021. Componente da equipe Garotas Mágicas (@garotas.magicas) e uma das streamers oficiais do SBT Games, a paulista Gabriela ‘Jinki’ (@jinkiwinkki) virou streamer no ano passado para ser a representatividade da mulher negra no games que ela buscava para si. No bate-papo com o jornalista e colunista de tecnologia do Correio Ivan Dias Marques (@ivandmarques), ela conversa sobre o espaço conquistado e os preconceitos contra as mulheres e conta um pouco da sua história. Você poderá ver no IGTV do @correio24horas



Já na quarta-feira, 30, às 21h, Ivan bate um papo, ao vivo, com o CEO da Beyond Digital Sports (@bdsgg_) Luka LKZ Walter (@lkz_bds), a CEO e fundadora do Esquadrão Golden (@esquadraogolden) Suellen Aranda (@ecb_sue ) e o streamer Dbraz (@imdbraz) para falar sobre esse mercado, além de investimentos e também sobre o futuro para investidores e profissionais dos games.

