CORREIO inicia cobertura especial da folia de Momo nesta quarta-feira (20)

A cobertura do CORREIO será reforçada a partir desta quarta-feira (20) até a Quarta de Cinzas. Com o tema ‘Do Nosso Jeito’, o leitor contará com reportagens especiais no site, jornal impresso e redes sociais do jornal, com serviço, informações sobre artistas e famosos, além das curiosidades da folia.

Serão cerca de 80 profissionais dedicados à cobertura da festa, sem esquecer dos assuntos mais importantes que acontecem em Salvador, na Bahia, no Brasil e no Mundo. Também a partir desta quarta (20), o jornalista Jorge Gauthier entrevistará, na redação do CORREIO, grandes nomes da folia, em transmissões ao vivo pelas redes sociais do jornal, com a participação de leitores, que poderão enviar suas perguntas online.

Hoje, a partir das 13h, a convidada será Daniela Mercury. Na quinta (21), o grupo ÀTTØØXXÁ contará as novidades da folia. Na sexta-feira (22) será a vez de Igor Kannário, às 13h. Na segunda (25), será a vez da banda Cortejo Afro, às 11h, e na terça (26), Margareth Menezes (horário ainda será divulgado). As transmissões acontecerão pelo Instagram e Facebook do jornal.

Outra novidade deste ano é o grupo de WhatsApp CORREIO Folia. Informações quentinhas sobre o Carnaval, novidades dos artistas, notícias de bastidores. Tudo isso chegando no seu WhatsApp, diariamente, em primeira mão. E quem vai te contar tudo é o colunista Osmar Marrom Martins, jornalista expert na folia baiana com uma equipe de jornalistas compartilhando com os leitores tudo que está bombando na festa mais famosa da Bahia.

Durante o Carnaval, todos os dias, nosso site terá informações em tempo real sobre tudo de mais importante que está acontecendo nos circuitos da folia, artistas e serviço para o folião.

O jornal impresso circulará todos os dias da folia, com exceção da segunda e terça, retornando na quarta de Cinzas com uma edição especial. Ao longo da folia, a versão impressa do CORREIO trará o melhor da folia.

Até do dia 26 de fevereiro, fica aberta a exposição Cenas de Carnaval. A mostra faz parte do projeto do CORREIO 40 anos e relembra momentos icônicos da maior festa de rua do planeta. Com curadoria do editor de fotografia, Marcio Costa e Silva, e do jornalista Ivan Dias Marques, a mostra pode ser visitada, gratuitamente, no horário de funcionamento do Salvador Shopping (1º piso).

Na versão impressa do jornal, diariamente, está sendo publicada a coluna Cenas de Carnaval, assinada por Ivan Dias, onde ele conta as histórias por trás de algumas das fotos da exposição.