CORREIO inicia nova temporada do podcast O Que a Bahia Quer Saber

O podcast O Que a Bahia Quer Saber, lançado pelo CORREIO, dará mais um passo em 2021. A partir da próxima segunda (17), ele se tornará especial.

A cada segunda-feira, o leitor (e ouvinte!) terá uma reportagem especial em formato de áudio. Ou seja: o conteúdo investigativo, profundamente apurado e checado que você encontra no site ou na versão impressa também será levado para o podcast.

Toda semana, a equipe mergulhará num tema relevante para o estado e sua sociedade. Desde os efeitos da pandemia da covid-19, que já dura mais de um ano, mas também comportamento, baianidade, cultura, violência, economia, entre outros.

Como o próprio nome diz: O que a Bahia quer saber.

Para esse início de nova temporada, o repórter Vitor Villar, que capitaneia o podcast, abordará um tema delicado e muito buscado pelos baianos, sobretudo nesse momento de crise. Trata-se do emprego ou desemprego no estado.

A Bahia fechou 2020 com a maior taxa de desocupação do país, de 20% dos seus trabalhadores, segundo o IBGE. Um número recorde. Ao mesmo tempo, dados do Ministério da Economia apontam que o estado gerou quase 43 mil postos de trabalho formais em 2021.

Por isso, o tema do primeiro episódio, que vai ao ar na segunda-feira (17) é uma pergunta feira por milhões de pessoas: “Onde estão as vagas de emprego na Bahia?”

Você pode escutar o programa aqui mesmo, no site do CORREIO, ou no seu aplicativo favorito de podcasts. Ele está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros serviços.

Os podcasts do CORREIO

O CORREIO foi pioneiro entre os veículos tradicionais baianos a lançar podcasts. Em 14 de agosto de 2017 a equipe de Esporte do jornal lançou o Bate-Pronto Podcast, programa que analisa e resenha as notícias do futebol, especialmente a dupla Ba-Vi.

Em março de 2020, mais um passo: foi lançado o podcast O Que a Bahia Quer Saber, programa diário de notícias sobre o estado. Sempre com uma pauta central, sobretudo sobre a pandemia e seus efeitos, mas também economia, política, comportamento, entre outros.

Em 2021, em meio a um Carnaval diferente, impedido por conta do coronavírus, foi lançado Os Carnavais de Moraes. A série documental, também pioneira na Bahia, resgatou a história de Moraes Moreira e legado deixado por ele para a folia.

Ouvimos historiadores, músicos, compositores, companheiros de trio de Moraes, entre outros personagens. A série foi publicada em cinco episódios e também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros.

O podcast só cresce

Houve um tempo em que a palavra ‘podcast’ era estranha à maioria dos usuários de internet do país. Hoje, é difícil encontrar alguém que costume se informar por meio de sites e redes sociais e não tenha pelo menos uma vaga ideia do que se trata.

Os podcasts já fazem parte do dia a dia de quem consome conteúdo pela internet. Ainda mais em meio à pandemia e ao home office: segundo o Spotify, o consumo do formato aumentou 200% no terceiro trimestre de 2020.

O mercado brasileiro de podcasts é o que mais cresce no mundo, ainda de acordo com o Spotify. Entre outubro de 2019 e junho de 2020 houve um aumento de 240% em produções locais. Já são mais de 1,9 milhão de programas na plataforma.

Mas... O que é podcast?

Se você ainda não conhece o formato, tudo bem. Pode-se dizer que o podcast é um conteúdo de áudio, tal qual um programa de rádio. Mas que você pode ouvir quando e onde quiser, além de poder pausar, adiantar, ouvir mais rapidamente, enfim, como quiser.

Para ouvir um podcast, basta entrar no site do programa ou busca-lo através de um dos vários aplicativos de áudio disponíveis na internet: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros.