CORREIO lança campanha: o que você quer fazer quando a quarentena acabar?

Acordar cedo, sair de porta em porta para rever os amigos, abraçá-los. Depois, retornar para casa e repetir o passeio, como se a vida fosse nova. A carne queimará na churrasqueira e os familiares mais próximos, pessoalmente, perguntarão como tudo se passou. Quando a quarentena acabar, o que você que fazer? Foi o que perguntamos aos nossos leitores no último sábado (25), quando Salvador amanheceu, pelo 40º dia seguido, quase vazia. A campanha "Quando a Quarentena Acabar" ainda está no ar nas redes sociais do jornal e queremos ouvir você.

Amanhecemos mais um dia em quarentena, sem prazo determinado para o término do isolamento- e, sim, é necessário mesmo ficar em casa. Resta imaginar e compartilhar. Somente neste sábado (25), os vídeos publicados no Instagram do CORREIO sobre os desejos para o pós-quarentena foram visualizados mais de 75 mil vezes. Muita gente se alegrou só de pensar no fim. Vimos artistas, famosos, intelectuais, blogueiros e anônimos contarem suas maiores expectativas. Uma verdadeira rede de desejos foi formada. Alguns comuns a todos, outros mais afetivos, e uns bem engraçados. Não é porque estamos em casa que devemos perder a leveza, o sonho, a graça.

O banho de mar parece ser o objetivo máximo, o Porto da Barra o endereço marcado e comidas com dendê o tira-gosto escolhido. Sair só por sair e festejar com amigos também estão na lista até então imaginária. Xanddy, do Harmonia do Samba, quer reunir a família, "fazer um churrascão em casa" e ir à praia. Ele e um leitor do jornal trocaram recados. "Devemos é ir à igreja agradecer a Deus por esta vivo", escreveu André Sotero. Muita gente com saudade do acarajé com Coca-Cola, de bater perna na Avenida Sete, de bestar na rua mesmo.

Se der vontade, nada impedirá de ir à Igreja do Bonfim "e agradecer a Deus por estar viva e não ter surtado de ficar presa", como contou Sueli Carvalho. Religiosos e não-praticantes pretendem agradecer. Já a casa será para pernoite e olhe lá. Por duas semanas, a leitora Marina Santos disse que não pisará no apartamento por muito tempo. Assinante do CORREIO, Jackson Pinheiro diz que quer 'sentir' a cidade: "Acho que devemos sair à cidade, perceber seus detalhes, seus movimentos, rever pessoas conhecidas, conversar com as estranhas, acolher os sorrisos".

Os amigos e familiares, pelo jeito, trocarão visitas por um bom tempo. Léo Santana disse que irá ao bairro da Boa Vista do Lobato, onde foi criado, e reencontrará velhos amigos. Compadre Washington quer rever a mãe, os filhos e fazer um churrasco. Carla Visi quer abraçar quem ama. "Vou fazer a festa do abraço", comentou o leitor André Fernandes.

Quando chegar o fim da quarentena, será um momento de recuperar o tempo perdido: procurar um emprego, tirar férias, viajar. Até os rituais antes odiados são, agora, desejados, como arrumar malas para viagens de trabalho. Mas, também terá espera. Alguns ainda tentarão manter o distanciamento social e esperar uma resposta mais definitiva sobre como o vírus se propagará.

E você, o que vai fazer primeiro? Para participar, basta publicar um vídeo, usar a #QuandoAQuarentenaAcabar e marcar o @correio24horas.

Conteúdo para todos

Desde o início da quarentena, o CORREIO tem criado ações voltadas para a cobertura sobre o coronavírus. Reconhecemos nosso papel social e liberamos gratuitamente as notícias relacionadas ao coronavírus, criamos grupos de Whatsapp com leitores interessados em notícias específicas sobre a covid-19 e elaboramos newsletters diárias com notícias específicas sobre a pandemia e uma editoria exclusiva sobre o assunto.

O interesse por informação de qualidade é visto em números. No Instagram, de 17 a 23 de março, alcançamos 456.946 pessoas; no Facebook, tivemos 1,2 milhão de interações - 206% a mais que a média. Nesse período, 12,9 milhões páginas foram visualizadas - 70% a mais que fevereiro e 38% a mais que a média dos últimos seis meses. A tentativa é sempre trazer um conteúdo exclusivo e alargar nosso trabalho também para correntes de apoio e de solidariedade.

Queremos te ouvir mais de perto e valorizar ações inspiradores num momento de crise. Por isso, criamos a rede Salvador Unida, para auxiliar pessoas em quarentena, com exemplos e projetos de boas ações, e, no último final de semana, a campanha "Quando a Quarentena Acabar".

Enquanto a quarentena não acaba, quem sabe sonhar, fazer planos e se manter bem informado para melhorar a rotina. Diga aí que a gente quer saber. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando a recomendação de isolamento social acabar?