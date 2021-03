CORREIO lança filtro no Instagram para marcar os 472 anos de Salvador

Forte de São Marcelo, Elevador Lacerda e Farol da Barra: filtro te transporta para os cartões postais de Salvador vistos da janela (Foto: reprodução)

Salvador completa 472 anos na próxima segunda-feira (29) e para marcar o mês de aniversário da cidade, o jornal CORREIO criou um série de ações. Uma delas é o filtro exclusivo disponível no perfil no Instagram, que transporta os leitores para pontos turísticos de Salvador, como o Farol da Barra, o Elevador Lacerda e o Forte de São Marcelo, como se fossem vistos de casa. Uma alusão ao tema do projeto este ano: "De janelas e portas abertas".

A ideia foi estimular a interação com o público em um momento em que o distanciamento social se faz necessário. Então, enquanto não dá para curtir estes e outros cartões postais de perto, que tal usar o filtro para matar a saudade e prestar sua homenagem à Salvador?

