CORREIO participa do World News Day, projeto mundial de veículos de imprensa

O CORREIO - que é o jornal líder no Norte/Nordeste e o 6º portal de notícias mais acessado do Brasil - participou nesta segunda-feira (28) do World News Day, projeto que une este ano cerca de uma centena de veículos jornalísticos num único dia, compartilhando e publicando reportagens de vários pontos do globo.

A iniciativa é liderada pela The Canadian Journalism Foundation (CJF) e pelo World Editors Forum (WEF), com apoio do Google News Initiative.

Organizações participantes do World News Day: