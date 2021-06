CORREIO publica especial sobre o potencial econômico do litoral baiano

A escolha de Salvador para ser a primeira capital do Brasil sob os domínios lusitanos na América, quase na segunda metade do século 16, levou em consideração as excelentes condições portuárias da Baía de Todos-os-Santos, que se tornaria então o principal destino das embarcações que cruzavam o Oceano Atlântico na rota comercial entre o Novo e o Velho Mundo.

Prestes a completar 520 anos, a BTS ainda tem muito potencial a ser explorado. Hoje, entre portos, unidades industriais voltadas para o refino de petróleo e a construção naval, ela é apontada como principal responsável pela riqueza entre o Porto da Barra, em Salvador, e a Ponta do Garcêz, em Jaguaripe. Às suas margens, além dos principais terminais portuários do estado, conta com estaleiros e uma refinaria, além de serviços ligados ao comércio e turismo.

“Atualmente, a Bahia, com o maior litoral do Brasil, continua pujante na atividade marítima e nos apresenta excelentes exemplos de uma economia azul, próspera e eficiente, que gera milhares de empregos”, observa o vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Junior, comandante do 2º Distrito Naval.

O potencial é tão grande que, mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus, o Porto de Salvador registrou em maio um crescimento de 8,12% na movimentação acumulada deste ano, em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados na segunda semana de junho pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). O destaque ficou por conta das cargas de contêineres (alta de 13,64%). Em linhas gerais, o terminal também é fundamental para produtos como celulose, frutas e trigo, além de ser um dos principais destinos das rotas de cruzeiros marítimos do litoral brasileiro.

