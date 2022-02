Correio realiza ação de Carnaval na edição especial de fim de semana

O Carnaval é uma das festas populares mais aguardadas do calendário. Mas mesmo não podendo aproveitar os blocos e trios elétricos este ano, a gente te propõe uma interação.

Poste, até esta quinta-feira (24), no seu perfil do Instagram, uma foto sua vibes “expectativa x realidade” para o Carnaval e marque o @correio24horas e use #CorreioFolia. As fotos mais criativas serão publicadas na edição especial do jornal Correio do dia 26/02 nas versões impressa e digital.

O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL Locadora e Jotagê Engenharia.



