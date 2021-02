CORREIO recebe Claudia Leitte ao vivo nesta segunda

A cantora Claudia Leitte é a atração desta segunda (15), no #Segundou. Ela será entrevistada de Joca Guanaes, às 19h, no Instagram do CORREIO. A entrevista faz parte do projeto CORREIO Folia em Casa, que promove uma série de conteúdos para agitar o Carnaval do folião em casa em tempos de pandemia.

Claudia vai falar sobre a sensação de pela primeira vez, nos últimos anos, não estar na rua comandando uma multidão no carnaval. A cantora também fala sobra a live realizada ao lado de Ivete Sangalo, no último sábado (13). No dia 26 de fevereiro, Claudia lança um novo single. Em parceria com a banda Natiruts, "Agradece" é uma canção que vai falar sobre positividade. No #Segundou, Claudia também vai tratar da rotina sem shows e o que esperar para o futuro.

Também nesta segunda, Marrom entrevista Albertto Pitta, do Cortejo Afro, às 16h, no Instagram do CORREIO.

Mais Carnaval do CORREIO

Dentro da programação do projeto Correio Folia em Casa, o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes" vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal, a partir das 14h, transmitido com apoio do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.