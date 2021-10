Correio terá mais um podcast especial em seu catálogo: o Podcam

A partir da próxima terça-feira (2), o jornal Correio contará com mais um podcast no seu catálogo: o Podcam, primeiro programa sobre a Câmara Municipal de Salvador (CMS). Os episódios serão lançados semanalmente, sempre às terças-feiras, aqui, no site do jornal.

No Podcam, o ouvinte poderá conhecer e discutir projetos marcantes da Câmara, além de seus impactos para a cidade. Como, por exemplo, a regulamentação da profissão dos mototaxistas, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa e a criação do Circuito de Carnaval Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina.

Qual o papel de um vereador? Quais as funções do Poder Legislativo das cidades? São algumas das perguntas e dúvidas comuns que o ouvinte poderá tirar através do Podcam. A programação conta ainda a história da CMS e como a população pode participar da elaboração de projetos de lei, engajando-se na política local.

A primeira temporada, com sete episódios, será publicada no Correio até o dia 14 de dezembro. O primeiro programa será publicado na próxima terça-feira (2). Se preferir, você pode escutar pela sua plataforma de áudio preferida: no Youtube, Spotify, Deezer, Castbox, Anchor ou Google Podcasts.

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do Correio, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho será feita no dia 17 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo radialista Mário Kertész.

Confira a programação:

1º episódio (02/11) - O que a Câmara faz? - entrevistado: vereador Edvaldo Brito (PSD)

2º episódio (09/11) - História da Câmara - entrevistadas: professora Avanete Pereira de Souza e a cientista social Gabriela Messias

3º episódio (16/11) - Câmara Itinerante - entrevistado: vereadores Suíca (PT) e Silvio Humberto (PSB)

4º episódio (23/11) - Leo Kret: a primeira mulher trans eleita no Brasil - entrevistados: Leo Kret; presidente da Associação dos Motociclistas Profissionais do Estado da Bahia (Asmob), Adailson Couto, e Walter Pinto Júnior, presidente do Conselho Municipal LGBT

5º episódio (30/11) - Principais projetos no Nordeste de Amaralina - entrevistados: vereador Claudio Tinoco (DEM) e o presidente da Associação de Blocos Carnavalescos do Nordeste de Amaralina (ABCN), Robson Vieir

6º episódio (07/11) - Pretas por Salvador: o primeiro mandato coletivo da CMS - entrevistada: vereadora Laina Crisóstomo (PSOL)

7º episódio (14/11) - O que faz o presidente da Câmara? - entrevistado: Geraldo Júnior (MDB)