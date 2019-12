CORREIO vence prêmio nacional de comunicação com especial sobre Irmã Dulce 

A pequena freira, de 1,47 m, subverteu os padrões com o objetivo de ajudar. A história de Irmã Dulce, a primeira brasileira a se tornar santa, é cheia de momentos nos quais a caridade e o amor ao próximo são protagonistas. A série de reportagens especiais Pelos Olhos de Dulce, publicada pelo CORREIO no mês de outubro por conta da canonização da Santa Dulce dos Pobres, contou detalhes inéditos da vida da baiana e conquistou na noite de quarta-feira (11) o Prêmio Gandhi de Comunicação na categoria Produtor de Conteúdo Online. A categoria vencida pelo CORREIO foi a nacional da premiação realizada pela Agência da Boa Notícia e Estação da Luz, que teve 52 inscritos de todo Brasil.

Com reportagens, produção e idealização do jornalista Jorge Gauthier, que é chefe de reportagem do CORREIO, o especial teve acesso a documentos nunca antes publicados pela imprensa, que relatam os primeiros passos dos trabalhos sociais desenvolvidos pela nova santa da Igreja Católica. A partir desse material, o CORREIO produziu a série de reportagens multiplataformas que teve mais de 30 conteúdos especiais, que chegaram aos leitores entre os dias 6 e 15 de outubro, nas edições impressas do jornal e no site do Correio24Horas com podcasts e artigos especais.

CLIQUE AQUI E VEJA O ESPECIAL PREMIADO

Para a produção do especial Pelos Olhos de Dulce, Gauthier percorreu mais de 1,3 mil quilômetros e visitou duas cidades baianas, além de outras cinco de Sergipe, onde Dulce deu início à sua trajetória religiosa. No Brasil, foram 58 pessoas entrevistadas, pesquisas em 12 livros relacionados à santa e à Igreja Católica, e em reportagens publicadas desde que o CORREIO foi fundado, há 40 anos.

No início de outubro, o jornalista adicionou 8.015 km a essa contagem, quando desembarcou no Vaticano, em Roma, na Itália, para participar da cobertura especial das cerimônias da canonização da primeira santa genuinamente nascida no Brasil. Autor do livro 'Irmã Dulce: os milagres pela fé', lançado em 2015, pela editora Autografia, Jorge Gauthier realiza há oito anos pesquisas sobre a trajetória de vida de Dulce.

Em 2011, conquistou o troféu Dom Helder Câmara da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com uma série de reportagens especiais sobre a religiosa, produzido junto com os jornalistas Alexandre Lyrio e Victor Uchôa. O conteúdo também rendeu o segundo lugar no Prêmio José Hamilton Ribeiro de Jornalismo, que tinha concorrentes de sete países de língua portuguesa.

“É uma honra, depois de um trabalho de pesquisa intenso, receber o Prêmio Gandhi de Comunicação, que valoriza a cultura da paz assim como fazia Dulce. Agradeço a todas as pessoas que me auxiliaram no projeto pois, como bem dizia Dulce, ninguém faz nada sozinho. O especial trouxe um desafio pessoal de poder contar fatos inéditos da vida de uma personagem que já tem sua história tão contada e conhecida. Com muita pesquisa e reportagem consegui descobrir fatos inéditos da vida de Dulce que deram origem a esse especial", explica Gauthier, que ao lado do também jornalista Yuri Rosat, entrevistou 30 pessoas para o vídeo-documentário Pelos Olhos de Dulce que será lançado esse mês, encerrando o especial Pelos Olhos de Dulce e as homenagens do CORREIO à Santa Dulce dos Pobres.

A coordenação digital do especial é de Wladmir Lima com Naiana Ribeiro. As reportagens foram editadas por Mariana Rios, coordenadora da editoria Minha Bahia. Naiana é responsável pela programação, webdesign e mídias sociais, junto com Marcus Barbosa, que atuou na produção de vídeos. No documentário, integra a equipe o jornalista Ivan Dias Marques. A identidade visual e diagramação levam a assinatura de Morgana Miranda, da editoria de arte do CORREIO.

Além do conteúdo em multiplataformas, a série teve ainda uma ação especial onde os leitores puderam ajudar às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). O jornal publicou selos que deram 20% na compra da vela de sete dias da santa nas Osid.

O projeto Pelos Olhos de Dulce teve o oferecimento do jornal CORREIO e patrocínio do Hapvida. A cerimônia de entrega do Prêmio Gandhi de Comunicação, vencido pelo CORREIO, foi realizada pela Agência da Boa Notícia (ABN) no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. O evento contou com a apresentação do grupo musical Tocando a Vida e do jornalista e humorista LC Galleto.

O Prêmio Gandhi de Comunicação é o principal produto da Agência da Boa Notícia com o objetivo de instigar jornalistas e comunicadores a produzir boas notícias sobre cultura de paz.

O evento é uma realização da Agência da Boa Notícia e Estação da Luz. Com o apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC), Igênio, Luz Filmes, Movida e Servis Segurança.

Esse ano a premiação teve recorde de inscritos: 152 tabalhos, sendo 77 de profissionais da comunicação (Jornalismo, Radiojornalismo, Fotojornalismo e Jornalismo Impresso), 19 de estudantes de Jornalismo e Publicidade, 4 voltados para a Comunicação Interna e 52 de produtores de conteúdo online, categoria [vencida pelo CORREIO] que contempla blogs, portais, podcasts, videologs e youtubers.

