Correios lançam novo edital para vender antiga sede da Pituba

Os Correios lançaram editais de alienação de vários imóveis pelo Brasil, incluindo dois imóveis na Bahia para venda. Um deles é a antiga sede do órgão no bairro da Pituba, uma edificação de 17 andares e 44 mil metros quadrados de área construída.

O outro imóvel disponível na Bahia fica em Itaparica. Há também imóveis em Brasília (DF), Recife (PE), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP) e mais.

O prédio da Pituba tem terreno de 35 mil metros quadrados e fica na Avenida Paulo VI. No ano passado, os Correios já tinham anunciado que estavam colocando o local à venda, por um valor mínimo de R$ 211,5 milhões. Em 2018, a agência da Pituba, a maior da capital, encerrou as atividades.

As propostas pela antiga sede da Pituba serão abertas em 17 de setembro, em uma sala de reunião no Edifício Bahia Trade, no Caminho das Árvores.

Para participar das licitações, os interessados devem recolher caução e apresentar as propostas, em envelopes fechados, que serão abertos apenas na data marcada. O acesso aos editais e demais informações sobre cada certame estão disponíveis na página dos Correios.

Outros imóveis

A empresa também prepara a alienação de mais outros 100 imóveis localizados em vários Estados do país, que devem ser anunciados até o dia 31 de outubro. Os interessados poderão conhecer os prédios, terrenos e apartamentos, por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado um edital de licitação, contendo o preço mínimo e outros detalhes.

A iniciativa faz parte do programa de otimização da carteira imobiliária dos Correios e visa, além da redução de gastos com a manutenção de prédios, ociosos e subutilizados, arrecadar recursos para investimento na própria empresa. A expectativa é captar cerca de R$ 344 milhões com as alienações.