Correios leiloam prédio na Pituba com valor estimado de R$ 197 milhões

O Feirão de Imóveis dos Correios irá leiloar, no próximo dia 5 de maio, o prédio da estatal situado no bairro da Pituba, em Salvador/BA. Com aproximadamente 35 mil m², o imóvel tem localização privilegiada na capital baiana, a apenas duas quadras da praia. A área possui um edifício com 7 elevadores e construções térreas. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de 105 mil m².

Com valor máximo de cerca de R$ 197 milhões, o prédio tem valor mínimo estimado em cerca de R$ 168 milhões. "Na hipótese de não haver sucesso na primeira tentativa de venda do imóvel pelo valor máximo, poderá se dar continuidade na tentativa de venda na mesma sessão pública de disputa, por decisão do licitador, adotando-se o valor médio e, em último caso, o valor mínimo apresentado", diz o site do Feirão.

A medida faz parte do projeto de arrecadação de R$ 202 milhões pelos Correios, que serão revertidos em investimentos na própria empresa, como a contínua modernização do parque operacional e frota. Estão agendadas um total de 12 licitações eletrônicas ocorrerão até o dia 20 de maio, com a oferta de prédios e terrenos em diferentes localidades.

As alienações serão realizadas na modalidade eletrônica. Por isso, é importante que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas de todo o país conseguem enviar propostas de forma eletrônica e participar da disputa online.

No site do Feirão é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Em 2019, o prédio já havia sido colocado à venda em uma licitação pela maior oferta de preço, sendo o valor mínimo fixado em R$ 248 milhões. Em 2020, o valor da venda do imóvel diminuiu de R$ 248 milhões para R$ 211,5 milhões, mas também não houve venda.