Correria e desespero: briga de casal gera confusão no metrô de Salvador

O início da noite desta sexta-feira (27) foi marcado por uma confusão nos trens do metrô de Salvador e na estação Detran. O que começou com um desentendimento entre um casal, segundo informações da CCR Metrô, terminou com algumas pessoas pisoteadas e muita gritaria.



De acordo com Rose Batista, que estava presente no momento, tudo começou quando, no horário de pico, um grupo de pessoas começou a correr dentro de uma vagão aos gritos de que havia uma pessoa armada dentro do trem. A concessionária não confirma a informação.



Rose relata que estava sentada no primeiro vagão quando viu uma multidão vindo em sua direção. Os populares chegaram a apertar o botão de emergência, mas o trem só parou ao chegar na estação Detran. "Quando o trem parou na estação, as portas abriram e todo mundo saiu correndo, mas ninguém sabia para onde ir. Algumas pessoas até se machucaram", conta.Em seguida, guardas do metrô pediram que as pessoas voltassem para o vagão. "Todos voltaram correndo para o vagão. Fecharam as portas e todos ficamos lá, amontoados. Depois mandaram sairmos de novo. O maquinista destravou as portas e, quando todos saíram de novo, o metrô foi embora e ficamos lá com a cara mexendo", relata.Rose conta que os momentos foram de desespero entre as pessoas, que tinham medo que o homem, supostamente armado, atirasse. "Muita gente chorando, gritando, em pânico. Todo mundo parado, sem saber o que fazer". Ela afirma que não houve instrução por parte dos agentes da CCR sobre o que fazer.Em nota, a CCR Metrô Bahia, diz que a confusão foi causada por um desentendimento entre um casal dentro do trem. "A CCR Metrô Bahia esclarece que no fim da tarde desta sexta-feira, devido ao desentendimento entre um casal dentro do trem, clientes acionaram os dispositivos de emergência e houve a necessidade de evacuação da composição na plataforma da estação Detran. Os AASs foram acionados e a situação controlada. A operação foi normalizada em seguida", diz a nota.