Corrida chama atenção para hábitos saudáveis como prevenção do câncer de próstata

A 1ª Corrida/Caminha pela saúde do homem acontece neste domingo (27), em Salvador, saindo do Jardim de Alah, onde acontecerá a entrega das camisas. O trajeto será de 5km e a concentração é às 6h.



A mobilização marca o mês de combate ao câncer de próstata e tem o propósito de reforçar o resgate da saúde com a prática esportiva. Além disso, o evento também busca promover hábitos de vida mais saudáveis. A iniciativa é do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR), grupo pioneiro no estado na prática da cirurgia robótica, forma mais moderna de tratar o câncer de próstata, em parceria com a Uroclínica da Bahia, que há 35 anos oferece serviços especializados no cuidado à saúde do homem.

“Nosso intuito não é promover um evento esportivo competitivo. Queremos que cada participante venha com uma reflexão da necessidade do autocuidado e do seu papel como protagonista para cuidar de sua saúde”, explica o urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR.



O câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula situada abaixo da bexiga e que abrange a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis, tendo sua maior frequência no sexo masculino, depois do câncer de pele. “Historicamente os homens não se atentam muito aos fatores que podem prevenir o surgimento de doenças, deixam para buscar atendimento médico quando há o agravamento dos sintomas e o comprometimento da sua qualidade de vida. A população masculina demonstra maior vulnerabilidade a problemas de saúde em relação às mulheres, por isso há uma maior incidência de mortes por doenças tratáveis ou evitáveis e tem acontecido cada vez mais precocemente”, acrescenta o especialista.

A prática regular de atividade física ajuda na manutenção da saúde, ajudando na prevenção e tratamento de várias doenças. “O exercício regular é fundamental para a reabilitação por causa do efeito anti-inflamatório que proporciona, agindo como intervenção importante no tratamento. A atividade física combate diretamente a obesidade, que é capaz de promover um desarranjo hormonal e que pode se tornar um estímulo aos mais diversos tipos de câncer”, diz Nilo Jorge.

Os pacientes que praticam atividade física também apresentam melhores evoluções oncológicas, destaca. “Percebemos nos pacientes melhor tolerância ao tratamento e bons resultados, melhora na capacidade cardiorrespiratória, ganhos de flexibilidade e força muscular e redução de sintomas como dor, fadiga e cansaço”.



Para pacientes que fizeram a prostatectomia radical (retirada da próstata), a recomendação é iniciar ou retomar a prática de atividades físicas após a cicatrização, sempre com a liberação do médico, que vai indicar o que é mais adequado para o momento.



Os interessados em participar da 1ª Corrida/Caminhada pela saúde do homem devem retirar a camisa no local do evento, a partir das 6h, no gramado do Jardim de Alah, onde acontecerá a concentração.



I Corrida/Caminhada pela Saúde do Homem IBCR e Uroclínica da Bahia

Data: 27/11/2022

Local: Jardim de Alah / Centro de Convenções (ida e volta)

Percurso: 5km

Concentração e entrega das camisas: 6h

Aquecimento: 6h30

Largada: 7h

Café da manhã

