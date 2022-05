Corrida de rua vai reunir 3 mil atletas em Salvador no dia 15 de maio

Se você é um amante de corrida e estava sentindo falta das provas de rua na cidade, se prepare que as competições estão de volta. No dia 15 de maio, por exemplo, 3 mil atletas são esperados na LIVE! RUN XP Salvador. A largada será na Praça de Piatã, ao lado da Praia de Itapuã, e os atletas da meia maratona terão a oportunidade de passar por cinco praias da orla até cumprir o percurso.

A corrida abre espaço tanto para atletas acostumados aos 21km das meias maratonas quanto àqueles que estão em nível intermediário ou começando a pegar gosto com os 5 km. A quarta etapa do maior circuito de meia maratona da América Latina estão com o segundo lote de inscrições aberto pelo aplicativo LIVE! EXPERIENCE ou pelo site

A organização da meia maratona explica que os percursos muito planos estarão à beira de praias turísticas da capital baiana. A começar pelo ponto de partida e linha de chegada, a famosa Praia de Itapuã. Já a Arena LIVE! Experience, que concentra o pórtico de largada e chegada e inúmeras atrações antes e depois da corrida, estará montada na Praça de Piatã.

Nos 5 km, os atletas vão passar pela Praia de Piatã e pela Praia de Jaguaribe e retornam no sentido da arena para reencontrar o portal e cruzar a linha de chegada. Já nos 10 km, a Praia do Corsário também faz parte do cenário e o retorno no sentido do portal estará na Praia dos Artistas.

Os atletas que vão encarar a meia maratona poderão desfrutar do visual de grande parte da chamada orla oceânica de Salvador. Além de passarem pelas quatro praias, enquanto correm no sentido Barra, vão chegar até a Praia da Pituba. É nela que está o ponto de retorno para rever todas as praias pelos 21 km e voltar ao pórtico e à Arena LIVE! Experience.

“Temos um grande número de participantes inscritos para a etapa de Salvador. Primeiro porque o Circuito LIVE! RUN XP se consolida como um evento de corrida presencial diferente pelas atrações na arena na véspera da corrida e depois das provas. O segundo motivo é, certamente, o percurso. Além de muito plano, ideal para quem está começando ou para quem deseja alcançar seu recorde pessoal, por exemplo, tem toda a beleza da orla, com os trajetos quase todos ao lado das praias”, pontua Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Segundo Paulo Pereira Filho, líder regional da XP Investimentos, desde a fundação, há 20 anos, a XP sempre investiu em frentes que ajudam a transformar a vida das pessoas. “Por isso, a gente fica muito feliz de trazer para Salvador essa iniciativa tão bacana de incentivo à prática do esporte”, afirma o porta voz da XP Investimentos.

O kit aos atletas é composto por camiseta LIVE! com tecido tecnológico, sports bag, número de peito, chip de cronometragem e medalha (entregue ao final da corrida aos participantes que completarem o percurso). O kit premium tem ainda uma toalha e uma viseira LIVE! As medalhas e camisetas dos 21k são diferentes das outras distâncias. Todos os atletas poderão personalizar artigos no local das provas, incluindo gravação de tempo nas premiações e camisetas.

Clientes da XP têm desconto de 40% no valor das inscrições. As vantagens aos clientes incluem ainda camisetas exclusivas de finisher e acesso ao lounge vip, montado no interior da Arena LIVE! Experience, na Praça de Piatã. Além disso, os corredores que não são clientes da XP têm a opção de utilizar todo o valor da inscrição na abertura de uma conta de investimentos.