Corrupção Reloaded

Minha impressão é que a corrupção está reagindo, depois das coisas impensáveis – para ela – que sofreu no Brasil. Reagindo depois de assistir às prisões dos grandes empresários de 2014! Reagindo depois de engolir as prisões dos políticos de colarinhos dourados em 2018! Reagindo depois de tudo que viveu chorando, jurando inocência e alegando ausência de provas!! Nas últimas semanas, parece ativa, vitoriosa, saudosa dos tempos em que cometia provas, atrevida como se a legião da impunidade tivesse chegado em seu socorro e os velhos tempos estivessem prontos para voltar.

Não, eu não estou falando da pista que os corruptos do varejo fazem, desses que vendem respiradores que não funcionam, dos que comercializam máscaras que não chegam, dos que desviam merenda escolar de crianças famintas, dos que pululam nos noticiários como se o Brasil fosse a Corruptolândia. Esses nunca pararam de ralar, sempre, agora interagindo muito com a Polícia Federal.

Estou falando da corrupção do atacado, dos grandes corruptos, porque corrupção no Brasil tem (tinha?) hierarquia. Explico. Li no noticiário Poli.Poli (Político Policial) desta semana, um delatado desmentir uma reunião de Marcelo Odebrecht com os ex-governadores – presos – do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Pezão, para discutir passagem de propina de Cabral para Pezão. Segundo o delatado, a reunião não aconteceu porque Marcelo só participava de reuniões para discutir propina com presidentes da República. Se o delatado estiver falando a verdade, Troféu Braskem de Propina Presidencial pra Marcelo.

E é do reloaded dessa corrupção que eu estou falando, dos corruptos que trocam apoios políticos por obras superfaturadas, dos que podem ameaçar Coaf, Polícia Federal e Lava Jato que, não por acaso, estão sob ataque cerrado. Dos que predam o Brasil porque são incapazes de entender sua beleza absoluta, sucessores dos que saíram da inquisição durante o período colonial para enriquecer no Paraíso, e voltaram para a Inquisição.

Precisamos ficar prevenidos, porque se a Corrupção voltar fortalecida de onde nunca teve pretensões de sair, não admitirá brasileiros honestos no País.