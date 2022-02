Cortejo Afro recebe Larissa Luz e Márcia Freire em Ensaio no Pelô

A banda Cortejo Afro recebe Larissa Luz e Márcia Freire em mais uma edição de sua tradicional temporada de Ensaios, nesta segunda-feira (21). A apresentação acontece no Largo da Tieta - Pelourinho, a partir das 21 horas. Os ingressos antecipados já estão à venda nos sites www.sanfolia.com ou www.bilheteriadigital.com e custam, em primeiro lote, R$100 inteira e R$50 a meia.

Durante o show o Cortejo Afro vai apresentar o repertório recheado de sucessos, como Ajeumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto.

A banda também promete que não vão faltar a batida percussiva e as experiências estéticas, que unem dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura.

Para acesso ao Largo da Tieta no show, é necessário cumprir o art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, o certificado de ciclo de vacinação completo será cobrado na entrada (duas doses ou dose única da vacina) com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

É obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação (versão impressa ou digital).