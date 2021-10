Cortejo homenageia 67 anos de Mestre Moa do Katendê

Era na Curva do Asilo, nas proximidades do Parque Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, que Mestre Moa do Katendê (1954-2018), ainda bem jovem, se reunia com os amigos do grupo Jovens Loucos. Foi daquelas reuniões que surgiu o Badauê, um dos mais importantes afoxés da história cultural baiana.

E foi ali que amigos e artistas se reuniram neste sábado (30) para homenagear o Mestre, barbaramente assassinado em 2018 por um apoiador de Jair Bolsonaro, devido a uma discussão política. O cortejo se concentrou por volta das 9h e foi filmado para o documentário Raiz Afro Mãe, que vai celebrar a memória de Moa.

O cortejo desceu a Ladeira de Nanã e parou em frente ao local onde aconteceram os primeiros ensaios do Badauê. No Dique, perto de onde Moa foi assassinado, foi feito um minuto de silêncio e um pedido de paz. O percurso teve como trilha sonora as canções que Moa compôs e ainda não foram gravadas, mas, em breve, estarão num álbum com vozes de Lazzo, Márcia Short e outros artistas. O azul e o branco, referência ao Badauê, predominaram no trajeto.

Músicos reverenciaram a memória de Mestre Moa antes da saída do Cortejo

Na Ladeira de Nanã, Jorjão Bafafé, também fundador do Badauê, cantou em memória a Moa. O poeta Nelson Maca recitou seus versos para homenageá-lo: "O respeito é processo complexo, cotidiano, único, transcendental/ Cada templo com seu nexo/ Cada casa, seu reflexo/ Mas na base o respeito é fun-da-men-tal".

Documentário

A equipe do documentário veio de São Paulo para realizar entrevistas e também para registrar o cortejo, que celebrava os 67 anos de nascimento do Mestre, que completados na sexta, 29. "Estávamos em São Paulo em 2017, quando soubemos que Mestre Moa estava lá e fomos chamados para conhecê-lo. Não conhecia bem a história dele, mas logo fiquei encantado também com a maneira dele falar. Ele se revelou principlamente um grande educador", diz Gustavo McNair, que dirige o o filme Raiz Afro Mãe.

Num daqueles encontros, conversou com Moa por cerca de duas horas e gravou a entrevista. O material seria usada apenas como fonte inicial para outras entrevistas e pesquisas, mas, como o Mestre morreu no ano seguinte, Gustavo não pôde reencontrá-lo. As entrevistas então vão fazer parte do filme. "Foi o último grande depoimento dele", diz Gustavo.

O dançarino Negrizu, que participou dos primeiros anos do Badauê, estava no cortejo. Ele ressalta que o bloco, ao contrário, por exemplo, do Ilê Ayiê, aceitava brancos como integrantes. Isso revelava o caráter agregador de Moa, segundo o dançarino: "Nós não nos apresentávamos para confrontar, queríamos quebrar aquela barreira. E Moa acreditava na necessidade do diálogo".

Negrizu (de calça azul) dançou para homenagear o amigo Moa do Katendê

Mestre Plínio, que também estava na homenagem, diz que Mestre Moa acreditava na necessidade de levar a cultura do povo preto até o s brancos: "Ele acreditava que a cultura preta transforma as pessoas. A capoeira, a dança, a percussão... tudo isso, para ele, pode levar as pessoas a outro lugar. Para ele, a cultura e a arte tinham a função de curar e educar".