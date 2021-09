Cosméticos: beleza masculina ganha destaque no mercado brasileiro

No decorrer dos últimos anos, muito tem se falado sobre o autocuidado. Esse amplo conceito tem como foco o bem-estar físico, mental e estético. Alguns dos rituais que têm sido cada vez mais mostrados pelos influenciadores nas mídias sociais são os cuidados com a pele e uma alimentação saudável e equilibrada.

Com a explosão desses cuidados e também das redes sociais, o mercado de beleza e estética ganhou um novo público: os homens. O conceito de que o autocuidado e os procedimentos estéticos são apenas para as mulheres, com suas maquiagens e cremes, tem se tornado cada vez mais obsoleto.

O Brasil recebeu um crescimento exponencial em investimento de produtos de linhas masculinas, estima-se que houve um aumento de 70% entre 2012 e 2017. Esses números correspondem a um lucro de 20 bilhões de reais. A nível mundial, com um crescimento desse porte, em 2023, o mercado de beleza, voltado para o público masculino, terá um faturamento previsto de 80 bilhões de dólares, segundo a consultoria Research & Markets.

A pandemia do Covid-19 intensificou ainda mais a necessidade de autocuidado diário, principalmente com o ritual de skin care, para limpeza correta e cuidado com a pele. Alguns gigantes do país, como Colgate-Palmolive, O Boticário e o Grupo Unilever - que juntos concentram cerca de 47% do mercado de beleza nacional - tem como alguns de seus destaques produtos de linha masculina.

Os produtos mais consumidos pelos homens

Os cosméticos para barba correspondem a 40% das buscas pelos produtos de beleza desse nicho. A volta das barbearias e a gourmetização desses locais para melhor receber os clientes e a moda das barbas, cabelos e sobrancelhas bem-feitas, com cortes definidos e diferentes estilos cooperaram para o aumento do consumo.

Para auxiliar esses comércios com a parte de marketing, existem alguns aplicativos que ajudam na organização, agendamento e relacionamento com o cliente. O Booksy é um deles, que além de tudo isso auxilia nos pagamentos e oferece ferramentas de marketing que possibilitam envios de mensagens via sms, e-mails e redes sociais.

Demais buscas que também estão em alta são os perfumes, shampoos e condicionadores. De acordo com uma pesquisa da Cosmetology, realizada pelo Grupo Croma, o interesse por esses produtos aumentou 39% entre 2017 e 2020.

Outro setor também impactado foi o mundo da moda. A preocupação com as vestimentas, procurando por peças confortáveis, mas que também estejam de acordo com a tendência do momento cresceu. De acordo com os dados do Google Trends, ferramenta que permite acompanhar a evolução das buscas por uma determinada palavra-chave, na moda corporativa, a pesquisa por blazer masculino em 2020 foi maior que por camisas sociais, que detinha o título de item favorito e mais cobiçado pelos homens.

Um novo conceito de investimento para o público masculino

Muitas empresas que antes não investiam tanto no público masculino, hoje têm dado cada vez mais atenção e elaborado produtos e estratégias de inovação para ganharem o gosto dos homens. O Boticário, por exemplo, dona da marca Vult, desenvolveu 12 linhas de produtos exclusivos para o cuidado da beleza masculina.

A grande campeã em vendas da América Latina, a Natura, acertou em cheio ao lançar uma campanha de marketing com foco em enfatizar o conceito de exercer a masculinidade de diversas maneiras, uma das principais pautas em discussão na sociedade. Esse discurso está atrelado às mudanças sobre a autoimagem masculina e a maneira como as marcas vendem essa ideia.

