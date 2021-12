Costa do Descobrimento tem 95% de ocupação em hotéis

Um dos destinos mais disputados deste Verão, a Costa do Descobrimento está com ocupação de 95% em seus hotéis e pousadas. Localidades como Trancoso, Caraíva e Espelho recebem viajantes após o auge da pandemia e são as queridinhas de personalidades como Silvia Braz, Carol Magalhães e Angélica e Luciano Huck para passarem a virada de 2021 para 2022.



Não é à toa, portanto, que o Alô Alô Bahia montará sua redação de Verão em Trancoso, com base na Casa Haute, a convite de Bruno Dias, fundador da Agência Haute e sócio da holding UMAUMA. Sabemos que, por lá, muito vai acontecer.

