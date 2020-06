(Foto: Shutterstock)

A Costa do Sauípe, que está fechada por causa da pandemia do novo coronavírus, acaba de anunciar que voltará a funcionar no dia 17 de julho.

O complexo seguirá diversos protocolos, inclusive o uso de máscaras em todas as áreas sociais e testes de temperatura durante a estadia. Além disso, os clientes terão pulseiras com tecnologia de aproximação que irão substituir os cartões de acesso.