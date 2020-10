Coveiro fica ferido após acidente durante sepultamento na Bahia

Foto: Giro em Ipiaú

O coveiro Antônio Carlos da Silva, 53 anos, ficou ferido após cair de um andaime no Cemitério Jardim da Saudade 1, em Ipiaú, no Sul da Bahia. De acordo com o site Giro em Ipiaú, o acidente ocorreu quando o coveiro tinha acabado de colocar o corpo em uma gaveta funerária na quinta-feira (22).

Segundo pessoas que acompanhavam o sepultamento de um homem vítima de mal súbito, uma das tábuas que sustentava o coveiro acabou se rompendo e causando o acidente.

Antônio Carlos reclamava de dores no joelho esquerdo e tinha outras escoriações decorrentes da queda de uma altura de cerca de dois metros.

Fotos: Giro em Ipiaú

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú, onde foi submetido a exames. Ele está fora de perigo.

O sepultamento era de um homem de 58 anos que morreu na quarta (21), após passar mal enquanto se dirigia ao trabalho numa fazenda de Barra do Rocha.

Segundo moradores, o trabalhador, identificado como Manoel Pinto, sentiu dores na região do tórax, sentou próximo à cabeceira da ponte sobre o Rio de Contas, onde desfaleceu. O Samu foi acionado e, ao chegar ao local, ainda tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. Não há confirmação sobre a causa da morte. As informações são do Giro em Ipiaú.