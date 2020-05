Covid-19: 31 mil profissionais de diversas áreas serão testados em Salvador

Mais de 30 mil profissionais que atuam em Salvador começarão a ser testados para a covid-19 nesta terça-feira (19). Segundo a prefeitura inicia, a testagem rápida será feita em 31.470 profissionais que estão atuando na linha de frente ao combate à doença.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto pela manhã, durante a inauguração da nova sede do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Itapagipe, no bairro de Roma. Serão 25 mil testes apenas para trabalhadores das áreas da saúde e segurança.

Segundo a prefeitura, os profissionais testados estão atuando nas ruas, no enfrentamento à doença, no reforço das medidas e isolamento e na manutenção da rotina na cidade, a exemplo também dos trabalhadores da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Defesa Civil de Salvador (Codesal), Transalvador e Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

"Essa medida possui dois objetivos. Primeiro, trazer segurança e conforto ao ambiente de trabalho, dar a capacidade desses trabalhadores continuarem fazendo a sua atividade sem tanto medo e preocupação com a contaminação porque, eventualmente, se alguém tiver com o coronavírus, vai ser afastado do trabalho. O outro objetivo é impedir que essa pessoa seja um vetor de transmissão. Como acaba lidando muito com o cidadão no dia a dia, se ela tá com o vírus e não sabe, pode acabar transmitindo. É também uma proteção a todo o cidadão da nossa cidade", explicou ACM Neto.