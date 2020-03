Covid-19: ACM Neto anunciará cancelamento dos festejos do aniversário de Salvador

ACM Neto, prefeito de Salvador (Foto: Divulgação)

O prefeito de Salvador, ACM Neto, irá anunciar, nessa sexta-feira (13), durante coletiva de imprensa para apresentar as ações do Programa Salvador contra o mosquito Aedes aegypti, que os festejos em torno do aniversário de Salvador, celebrado no dia 29 de março, serão cancelados em decorrência da pandemia do coronavírus. A programação iria contar com diversos shows, inclusive de Wesley Safadão, Psirico e Alok.

O anúncio está previsto para acontecer, a partir das 9h, direto do Palácio Thomé de Souza. Pelo que foi apurado pelo Alô Alô Correio, ACM Neto irá destacar que não há clima no país e, no mundo em geral, para celebrações.

A capital baiana, vale mencionar, não registra nenhum caso confirmado do covid-19 até o momento.